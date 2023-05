Slæber topklub i retten

Den sportslige deroute er total for Fremad Amager, der står med det ene ben i 2. division efter en katastrofal sæson i 1. division, hvor overlevelse nu virker mere som en drøm end et reelt håb.

Klubben har netop fyret fem medarbejdere for at tilpasse organisationen til en ny tilværelse i landets tredjebedste liga, som ser ud til at vente lige efter sommerferien.

Uden for banen hersker der i sandhed også kaotiske tilstande i traditionsklubben.

Der er ikke meget at juble over i Fremad Amager, der for få år siden kæmpede om at komme i Superligaen. Nu er kursen mod 2. division. Foto: Stine Tidsvilde.

Ekstra Bladet kan således afsløre, at en af Fremad Amagers mange kreditorer nu slæber klubben i fogedretten, fordi man ikke har betalt et skyldigt beløb.

- Vi har valgt at sende Fremad Amager Elite i fogedretten, fordi klubben gennem måneder ikke har betalt et skyldigt beløb i omegnen af 158.000 kr. plus renter for varer, vi har leveret til klubben, siger Hans-Henrik Andersen, der ejer Ama’r Sport, til Ekstra Bladet.

Hans-Henrik Andersen, der på Amager går under navnet ’Hansi’, er dybt skuffet over den behandling, Ama’r Sport har fået af Fremad Amager Elite, fordi der gennem mange år har været stærke bånd og et tillidsforhold mellem parterne.

Fremad Amager skylder klubbens tidligere tøjleverandør, Ama'r Sport, 160.000 kr. Det er en sag parterne nu skal mødes om i fogedretten.

- Vi har arbejdet sammen med dem i 28 år, men det er slut nu. De har fået en anden samarbejdspartner.

- I det her tilfælde har vi ventet på vores penge siden 22. juli 2022. Det er ikke rimeligt. Derfor er vi nødt til at køre sagen via de offentlige kanaler, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at få pengene.

- Jeg har selv spillet i Fremad Amager, min søn har spillet i klubben. Vi vil altid holde med Fremad Amager, men ærlig talt er vi dybt, dybt skuffet over, vi skal tage det her skridt i brug for at få vores penge, vi nu har haft til gode i meget lang tid, siger Hans-Henrik Andersen.

Der er ikke meget at skåle over i Fremad Amager for tiden. For nylig blev en konkurs afværget, fordi man indbetalte 2,8 mio. kr. til skat. Nu skal klubben i fogedretten, fordi man ikke har betalt en leverandør. Foto: Mads Nissen.

Ekstra Bladet har gennem flere dage forsøgt at få kontakt til ejerkredsen i Fremad Amager. Via en sms-besked blev vi sendt videre til Carsten Boldt, der er ansvarlig for marketing hos både energiselskabet Velkommen og i Fremad Amager.

Men han var ikke i stand til at svare på spørgsmålene om fogedsagen. Han sendte Ekstra Bladet videre til sportsdirektør Jacob Gaxe Gregersen, der har haft mere end ét døgn til at forklare sagen fra Fremad Amagers side.

Men han er onsdag ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.