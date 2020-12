Randers FC lukkede søndag efterårssæsonen af med femte ligasejr på stribe, da holdet på udebane slog Sønderjyske med 1-0.

Kampen blev ikke nem for værterne, der fik Haji Wright udvist kort før pausen.

Skarpheden manglede fra begge mandskaber i de helt afgørende momenter, og derfor var kampens eneste scoring en lidt heldig en af slagsen ved et afrettet skud.

Med tre point i sækken har Randers nu 22 point efter en flot stime af sejre, der har bragt holdet op i den rigtig sjove ende af tabellen. Sønderjyske har 19 point efter sit andet nederlag i træk.

Gæsterne bed hurtigt fra sig med en afslutning på overliggeren fra forsvarsspilleren Simon Graves i det andet spilleminut.

Det var tydeligt, at banen led under årstidens strenge vilkår, og det skulle få betydning i en afgørende situation. Alene med målmanden faldt hjemmeholdets Julius Eskesen over en knold i stedet for at sparke bolden i mål efter 17 minutter.

Hjemmeholdet var mest på bolden, men de helt store chancer udeblev.

Lige inden pausen skulle udfordringen så blive større for Sønderjyske, da topscorer Haji Wright modtog sit andet gule kort for hånd på bolden.

Det var ikke til at se efter pausen, at Randers var i overtal, da Sønderjyske fortsatte med at have bolden mest.

I det 71. minut lykkedes det dog i stedet gæsterne at bringe sig foran, da Mathias Greves skud udefra blev rettet af og snød Lawrence Thomas i Sønderjyske-målet.

Dermed kan Randers gå på vinterferie med medvind ryggen efter en imponerende afslutning på efterårssæsonen i Superligaen.

