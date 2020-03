Smittet Kahlenberg går verden rundt

Efter stor dansk mediebevågenhed har nyheden om den corona-ramte Thomas Kahlenberg nu spredt sig til andre lande.

Italienske, britiske og russiske medier beretter således om den tidligere landsholdsspillers skæbne.

Brøndbys kommunikationschef Christian Schultz har da også været en travl herre på det seneste.

Han har givet udtalelser til BBC og hollandske sportnieuws om den nuværende situation i Vestegnsklubben.

Skulle det være gået hen over hovedet på nogle, så var Thomas Kahlenberg i kontakt med mange mennesker under et stadionbesøg, da han i søndags overværede kampen mellem Brøndby og Lyngby. På nuværende tidspunkt er 13 navngivne personer i Brøndby IF blevet sendt i hjemmekarantæne.

Der er tale om blandt andre administrerende direktør Ole Palmå, assistenttræner Martin Retov, forsvarsspilleren Joel Kabongo, analytikeren Jimmy Brinksby og mentaltræner Christian Engell.

I forbindelse med kampen har tre personer fra Lyngby Boldklubs førsteholdstrup også været i kontakt med Thomas Kahlenberg.

De tre spillere, Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen og Patrick da Silva, er alle pt. sendt i 14-dages karantæne i hjemmet af Styrelsen for Patientsikkerhed for at undgå yderligere smitte af sygdommen.

Christian Poulsen, der er assistenttræner i Ajax Amsterdam, er også i karantæne, da Thomas Kahlenberg var gæst ved Christian Poulsens runde fødselsdag i Holland.

Thomas Kahlenberg har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod.

