Søsterens hjerteskærende ord

I en dokumentar sætter Nicki Billes søster ord på, hvor hårdt det var at modtage nyheden om, at hendes bror var døden nær

Det var en meget bekymret familie, der modtog nyheden om, at den tidligere professionelle fodboldspiller Nicki Bille var blevet skudt i armen i slutningen af 2018.

Det fortæller Nicki Billes ene søster Malou i dokumentaren 'Nicki Bille brænder,' som har premiere på TV2 mandag aften.

Faktisk var chokket over den ubehagelige nyhed så slemt, at Malou troede, hun skulle miste sin bror.

- Mit hjerte blev meget tungt, og det bankede meget hurtigt, for jeg troede faktisk, at jeg skulle miste ham der. Jeg troede faktisk, at det var der, at min bror skulle dø, siger Nicki Billes søster undervejs i dokumentaren.

Malou var dog ikke alene om at få en klump i halsen i frygt for Nicki Billes liv. Også den tidligere landsholdsspillers anden søster, Mia, fortæller, at familien var bange.

Hun fortæller i udsendelsen, at hun modtog et opkald fra sin mor, hvor hun blev fortalt, at Nicki Bille var blevet kørt på hospitalet. Samtidig fik hun at vide, at det var mere alvorligt end et skud i armen.

Nicki Bille kort før han løber på træningsbanen i VB 1986. Foto: Lars Poulsen

Nicki Bille har rundet en alder af 32 år. Han nåede at spille i flere af de store europæiske ligaer. Blandt andet optrådte han for spanske Villarreal i La Liga, mens han også opnåede succes i norske Rosenborg.

Derudover var han en tur forbi polske Lech Poznan, mens han også undervejs i karrieren også slog sine folder i Elche, Évian, Rayo Vallecano og Panionios.

I øjeblikket snører Nicki Bille sine støvler i serieklubben VB 1968 i Værebro, der til daglig er at finde i Sjællandsserien.

Hele dokumentaren om Nicki Bille vises mandag aften 20.50 på TV2.

