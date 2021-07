Solgt til Serie A-klub

Magnus Warming skal fremover slå sine folder i Serie A.

Fredag skriver Lyngby, at klubben har solgt den 21-årige offensivspiller til Torino.

Det oplyses ikke, hvad den italienske klub betaler for det unge talent, men ifølge B.T. modtager Lyngby ni millioner kroner.

Lyngby hentede i januar 2020 Magnus Warming fra Brøndbys ungdomsafdeling. I hele 2019 var han dog udlejet til Nykøbing FC.

- Warming kom til os som en usleben diamant, og en kombination af hårdt arbejde, tillid og en dygtig stab gør, at han nu endegyldigt kan realisere drømmen om et udlandsophold.

- Han har udviklet sig rigtig godt hos os og bidraget til en del hovedpiner rundt omkring i Superligaen, siger Lyngby-direktør Andreas Byder på klubbens hjemmeside.

Ifølge Byder var Torino ikke den eneste klub, der viste interesse for Warming, og Lyngby kan med direktørens ord 'realisere en meget fornuftig transfer'.

- Jeg har haft en fantastisk tid i Lyngby, hvor jeg har fået tillid til at udvikle mig og plads til at være mig.

- Jeg er taknemmelig for, at jeg kan komme videre til en storklub, men jeg kommer til at savne alle de gode mennesker, der har troet på mig i Lyngby, siger Magnus Warming.

Torino sluttede sidste sæson som nummer 17 i Serie A og overlevede dermed kun lige.

