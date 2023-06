Spolerede Superliga-brag: Nu undskylder han

Personen, der stod bag hændelsen, hvor to kanonslag blev kastet på banen i Viborg, afslører nu, at han var godt beruset, da det skete

Det var voldsomme scener, der udspillede sig i Viborg, da to kanonslag blev smidt på banen 9. juni, da hjemmeholdet mødte FC Midtjylland forrige fredag.

Han er nok en af Superligaens mest omtalte personer, men gerningsmanden bag aktionen har været stille.

Nu står den 39-årige mand, der stod bag, frem og undskylder for sin opførsel. Det gør han anonymt i Viborg Folkeblad, hvor han samtidig gør det klart, at han er forberedt på eventuelle konsekvenser.

- Jeg er helt indstillet på, at der kommer til at gå rigtig lang tid, før jeg kommer på stadion igen. Det er helt forståeligt, udtaler han til Viborg Folkeblad.

Begge kanonslag blev kastet tæt på FC Midtjyllands Jonas Lössl, som blev tilset efter hændelsen. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Mediet skriver, at de er bekendt med personens identitet, men af visse grunde har valgt at acceptere hans anonymitet.

Endte i retten

Personen afslører i interviewet, at han nok havde fået lidt for meget alkohol indenbords inden hændelsen. Sammenblandet med frustrationen over kampens resultat og holdets præstation, udløste det altså den noget eksplosive cocktail.

Han udtaler også, at han ikke ville ramme tilskuer eller spillere. Samtidig melder han, at der ikke var tale om kanonslag, men i stedet små strygere, som er en anden type sprængfyrværkeri.

- Det var små strygere, og jeg vidste, at de ikke ville gøre skade. Derfor vidste jeg også, da Jonas Lössl smed sig i græsset, at han ikke var kommet noget til. Men når det er sagt, forstår jeg godt, at han fik et chok, udtaler han til Viborg Folkeblad.

Det var skandale-scener, som udspillede sig på Viborgs tribune. Udover at en fan kastede kanonslag på banen, så opstod der også slåskamp mellem klubbens egne fans. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Ifølge den 39-årige gerningsmand var det noget, som han selv fandt på, og at der dermed ikke var andre involveret.

Det skabte dog unægteligt en noget vild stemning på hjemmeholdets tribune, hvor der også blev udløst en slåskamp mellem de interne fans.

Efter hændelsen blev han anholdt og overnattede i detentionen.

Dagen efter hændelsen blev personen så løsladt efter et grundlovsforhør.

Ifølge mediet ringede han efterfølgende selv til Viborg FF's direktør, Morten Jensen, for at undskylde for hændelsen.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Viborg FF og Fodboldens Disciplinærinstans om, hvad konsekvenserne vil blive for personen, men det er endnu ikke afklaret.