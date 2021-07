Sponsor har fået nok: 'Fyr fjolset'

Efter historier om fysiske afstraffelser og mobning af flere spillere, vil Frank Leed fra PhotoCare, der er sponsor i Esbjerg fB, have Peter Hyballa fyret.

Det siger han til jv.dk.

Frank Leed bakkede ellers op, da et salg af klubben til de nye amerikanske ejere kom på tale.

- Det var efter min mening det rigtige at gøre på det tidspunkt, så der kom nogle økonomiske muskler at spille med. Men de metoder og den stil, som træneren benytter sig af, de kolliderer totalt med de gode intentioner. Bakker klubben op om de metoder, så mister man spillere, publikum, sponsorer og hele den folkelige opbakningen fra byen, så fyr det fjols og kom videre, siger han.

Som det ser ud lige nu, er der omvendt stadig tiltro til ledelsen i klubben hos flere af storsponsorerne.

Således understreger John Andersen, der er administrerende direktør ved Claus Sørensen Gruppen, som er hovedsponsor i klubben, at man har tillid til, at klubben formår at løse de aktuelle problemer.

Også Granly Gruppen bakker op om ledelsen, mens Blue Water ikke har ønsket at udtale sig. jv.dk er derudover ikke lykkedes med at få en kommentar fra Willemoes Holding og Viking.

