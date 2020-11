Ståles opfindelse færdig i FCK

FC København har sin sportslige topduo på plads, men dramaet i Parken slutter ikke der.

Frederik Leth bliver nemlig ikke en del af fremtiden i klubben.

Dermed siger løverne farvel til manden som Ståle Solbakken udvalgte til at afløse Johan Lange som teknisk direktør.

Det er mindre end tre måneder siden, at Frederik Leth blev skubbet ind i den vigtige rolle i FC København, som afløser for Johan Lange, der blev fisket til Premier League-klubben Aston Villa.

Ståle Solbakken beskrev i klubbens pressemeddelelse Frederik Leth som 'stærk analytisk og et meget begavet menneske, og det er ikke for sjov, at han internt har kaldenavnet 'The Brain.'

Frederik Leth er vokset op gennem rækkerne i FCK, hvor han startede som blot 18-årig i 2012. Han blev forfremmet til teknisk direktør i september, efter han forud havde styret scouting og analyse-afdelingen.

Den unge FCK'er forlader sin post efter løverne de seneste uger har fået styr på de vigtigste poster oven på fyringen af manager Ståle Solbakken.

Først blev Jess Thorup hyret som cheftræner i starten af november og for et par dage siden faldt den sportslige struktur endeligt på plads, da AGF's Peter Christiansen nikkede ja til at blive sportsdirektør.

Peter Christiansen (tv) tiltræder i FCK, når løverne er kommet til enighed med AGF's direktør Jacob Nielsen (th) om vilkårene. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ved at vælge en model med en dedikeret sportsdirektør er det også oplagt, at positionen som teknisk direktør i FC København står foran transformation.

Hvor det i Solbakken-setuppet var en nøglerolle med masser af ansvar for at servicere manageren, så vil en sportsdirektør i langt højere grad gå ind på det område.

Peter Christiansen starter ikke foreløbig i FC København, da der endnu ikke er enighed med AGF om en øjeblikkelig tiltrædelse. Derfor er der intet der tyder på at timingen i Frederik Leths stop i FC København direkte er forceret af klubben.

