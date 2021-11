Stærk oplevelse: - Vi har grinet og grædt sammen

Forfatter Jakob Kvist fortæller, at det har været en stærk og speciel oplevelse at arbejde sammen med kræftramte Lars Høgh

Onsdag udkommer Lars Høghs nye selvbiografi 'Der er antal på alt'.

Her fortæller den sympatiske fynbo om sit lange liv med op- og nedture.

Særligt Lars Høghs kræftsygdom fylder mange kapitler, og epilogen emmer ikke ligefrem af håb. Noget Lars Høgh efterfølgende også har talt om. Det handler ikke om år, men måneder, har Høgh udtalt.

Selvbiografien er blevet til i samarbejde med forfatter, journalist og forlagsdirektør Jakob Kvist.

Den erfarne skribent har flere bestsellere på sit cv, men alligevel har det netop overståede samarbejde med Lars Høgh sat sine dybe spor hos Jacob Kvist.

- Det har været en stærk oplevelse. En god oplevelse. Lars er en person, som man gerne vil hjælpe, og jeg ville gerne hjælpe med at lave en god bog. Det er et stort ansvar, som jeg håber, jeg er kommet i mål med. Det vil jeg lade andre vurdere, siger Jakob Kvist og fortsætter.

Jakob Kvist har skrevet selvbiografien 'Der er antal på alt' sammen med Lars Høgh. Foto: Gregers Tycho

- Menneskeligt har der selvfølgelig også været en række alvorlige samtaler mellem Lars og mig. Jeg har selv mistet mine forældre, min bror og nogle gode venner, så døden er ikke en abstrakt størrelse for mig overhovedet. Vi har kunne tale om dødens vilkår. Men vi har også talt om meget andet.

- Det er ikke kun alvorligt syge, som skal dø. De har ofte bare et andet perspektiv. Der er antal på dagene, som bogens titel også slår fast. Så det er klart, at det har været en speciel opgave, som jeg virkelig har gjort mig umage med, siger Jakob Kvist.

Forfatteren lægger ikke skjul på, at det har været speciel atmosfære at skrive bogen i.

- Vi har talt sammen om alt. Vi har grinet og grædt sammen, men noget af det, som jeg har bidt mest mærke i er, at humoren og humøret aldrig har forladt Lars. Han har været positiv hele vejen igennem, selv om han har kendt sine odds.

Bogen udkommer onsdag 17. november. Pressefoto

Det er dog langt fra kun kræftsygdommen, der er et tema i Lars Høghs nye selvbiografi. Målmandens lange fodboldkarriere og efterfølgende vej som sportsdirektør, coach og målmandstræner for landsholdet bliver også fortalt.

Blandt andet får Lars Høghs hjerteklub, OB, et ordentligt fur.

- Det er en bog om et helt liv, og Lars har mange holdninger og meninger. Han er god og ordentlig i alle henseender, men hvis han føler sig dårligt behandlet, så siger han det, siger Jakob Kvist og uddyber.

- Vi har overvejet, hvor meget der skulle med, og hvilke navne, der skulle med. Men det stod hele tiden klart, at OB ikke skulle stryges med hårene. Men til gengæld forsøger Lars hele tiden at være fair og nuanceret i sin kritik. Men det er med vilje, at det er en bog med holdninger.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Odense Boldklub om Lars Høghs kritik af klubben, men OB er ikke vendt retur på gentagne henvendelser.

