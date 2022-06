Stage kan indbringe FCK stort millionbeløb

Det lykkedes ham ikke i vinter, men denne sommer var lykkens gang for Jens Stage.

Midtbanemotoren har nemlig endelig fået sit ønske om et Bundesliga-skifte opfyldt, når han fremover skal tørne ud for Werder Bremen.

FC Københavns sportsdirektør Peter Christiansen holdt i vinter Augsburg for døren med et prisskilt på 10 millioner euro - svarende til 75 millioner kroner, men helt så højt er prisen ikke landet.

Jens Stage giver ifølge Ekstra Bladets oplysninger FC København en sikker gevinst på omkring 45 millioner kroner, mens Stage-succes i Werder Bremen kan løfte det beløb op imod 60 millioner kroner.

Dermed er FC København altså også kommet Jens Stages ønske om et skifte i møde, og det var også forventningen, da man i vinter affejede alle bud.

Jens Stage fortalte dengang, at han ville elske at spille i Bundesligaen, og at han mente, at FC Københavns prisskilt på 10 millioner kroner var til den lidt pebrede side.

Dengang handlede det for FC København om at kunne mønstre den stærkest mulige trup i jagten på mesterskabet.

Guldet kom i hus for københavnerne, og nu kan man så give Jens Stage ønskeskiftet, mens det også giver millioner i kassen.

Det har ifølge Ekstra Bladets oplysninger hele tiden været planen i FC København, at man skulle hente en ny central midtbanespiller denne sommer, og det skal nok ses i lyset af det salg af Jens Stage, som man havde kalkuleret med.

