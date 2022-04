Stephan Andersen springer ud som skuespiller

Han har spillet 30 A-landskampe og vogtet buret for både Brøndby og FC København.

Stephan Andersen var et stort navn i dansk fodbold, indtil han sidste sommer lagde handskerne på hylden i en alder af 39 år.

Men ved siden af sit virke som projektleder har den tidligere målmand imidlertid været optaget af noget helt andet end fodbold og papirarbejde. Stephan Andersen er nemlig sprunget ud som skuespiller.

I kortfilmen 'Urørlig', der handler om en familiefar og gangsterboss, bakser han blandt andet med farverige jetoner, mens han sipper whiskey af et mønstret glas i en scene, hvor en gruppe venner spiller poker.

Mange minutters spotlight kan han ikke prale af, men det har alligevel været en sjov oplevelse, fortæller Stephan Andersen til Ekstra Bladet.

- Det har sgu været underholdende at være med til at lave den her film, men også udfordrende at træde ind i en verden, som er ukendt for mig, siger den tidligere landsholdskeeper.

'Urørlig' er optaget i København og har scener på lokationer, der er meget ikoniske for hovedstaden. Blandt andet i Kødbyen og ved Bella Sky-hotellet i Ørestaden.

Selvom Stephan Andersen lægger sin energi som projektleder i kammeratens virksomhed, er han ikke bleg for at kaste sig ud i endnu et filmprojekt, hvis muligheden byder sig i fremtiden.

- Det er bestemt ikke noget, jeg vil udelukke, men det kræver nok også en del arbejde, som jeg skal finde tiden til. Hvem ved? Måske jeg snart er at finde på de store Hollywood-filmplakater, siger han med et stort grin og lidt ironi i stemmen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Stephan Andersen var med til at løfte mesterskabspokalen hele tre gange med FCK. Foto: Jens Dresling

Den 36 minutter lange kortfilm fik premiere 7. marts og er instrueret af Mikkel Tengvad. I denne uge har den taget Ekko Shortlist, en top-10-liste over de nuværende bedste danske kortfilm, med storm. I alt er det filmens femte uge på listen.

Stephan Andersen forklarer, at projektet blev født af en bekendt fra FCK-tiden.

- Det er faktisk en ven, som også var ansat i FCK, der fik idéen til filmen, og han spurgte, om jeg ikke havde lyst til at være med. Så tog det stille og roligt fart derfra, forklarer han.

Stephan Andersen nåede 107 kampe for FCK og har været med til at vinde tre mesterskaber og tre pokaltitler.

Han underskrev en kontrakt med københavnerne efter udlandsophold i Evian, Real Betis og Go Ahead Eagles. Forinden repræsenterede han Brøndby, og det vakte således opsigt, da han skiftede hjem til ærkerivalerne i hvidt.

En manøvre, Kamil Wilczek også har benyttet sig af.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stor rundtur: Kom med bag murene - så vildt er Brøndby Stadion (+)