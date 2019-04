Stjæler fra død dansk legende

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Et gement tyveri i Frederikshavn får lige nu særlig stor opmærksomhed.

Og det er ikke så underligt. Det er således tale om berøvelse af 50 medaljer, som alle tilhørte den legendariske danske fodboldspiller Harald Nielsen.

Guld-Harald, der døde efter kræftsygdom i 2015, blev 73 år gammel. I sin aktive karriere opnåede han ikon-status i italienske Bologna, hvor han scorede mål på samlebånd.

Han erobrede medaljer og pokaler i hobetal, og en stort udpluk af disse har i de seneste to år været sat frem som del af en samling i foyeren på Arena Nord i Frederikshavn. Udstillingen mistede for få dage siden sin kronjuvel, da Guld-Haralds medaljer pludselig ikke var til at finde under håndboldturneringen 'Rødspætte Cup', der blev afholdt i arenaen.

Til stor ærgelse for arenaens direktør.

- Jeg er dybt forarget og helt uforstående overfor det. Hvad fanden vil de med det? Det har jo i bund og grund kun stor betydning for Familien Nielsen, sige direktør i Arena Nord, Per Malmberg ifølge nordjyske.dk.

Manglende sikkerhed

Meget tyder på, at den montre, som medaljerne var udstillet i ikke var låst ordentligt. Der var i hvert fald intet tegn på et indbrud på montren, der hverken var smadret eller brækket op. Det kan også være grunden til, at forbrydelsen først blev opdaget, flere dage efter det var sket.

Det har fået Per Malmberg til at overveje, om det overhovedet er en god ide at udstille værdifulde genstande i hallen.

- Huset (Arena Nord, red.) står åbent rigtig mange timer om dagen, ofte også uden bemanding. Det kan være, at konsekvensen bliver, at vi ikke kan lave sådan en udstilling. Det er ufatteligt ærgerligt. Vi har så mange mennesker, der kommer her hver dag og ser statuen, ser på montren og kan få hele historien om Harald Nielsen, siger Per Malmberg.

Af de mange medaljer Harald Nielsen vandt i sin fodboldkarriere, kan blandt andet nævnes Serie A-guld, OL-sølv og prisen som årets danske fodboldspiller 1961.

