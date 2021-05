Stjernen rejser sig efter konkurs

Det er mindre end et år siden, Martin Jørgensen og virksomheden De Graa Busser som følge af coronapandemien gik konkurs. Men nu er den tidligere landsholdsstjerne klar med en ny virksomhed, der har fået navnet Rejseriet.

Det skriver Finans.

Rejseriet tilbyder grupperejser i Europa med både bus og fly.

- Grænserne åbner sig til andre lande, og rejselysten er stigende. Mange har ikke været ude at rejse i mere end et år, og de vil gerne afsted, siger den 45-årige Jørgensen.

Han er fjerde generation i familien Jørgensen, der har arrangeret rejser. Det begyndte med hans oldefar, der i 1920 åbnede en busrute mellem Rønde og Aarhus.

Martin Jørgensen mener, at coronaen har gjort, at det er relevant med et rejsebureau, der beskytter forbrugeren og samtidig er i stand til at skræddersy rejserne til den enkelte og foreninger eller grupper.

Aktuelt tilbyder firmaet rejser til Kroatien, Færøerne og Østrig, men der er forhåbninger om flere destinationer i fremtiden.

I forbindelse med konkursen sidste sommer, der blev en realitet som følge af coronakrisen, mistede seks medarbejdere deres arbejde hos De Graa Busser. Dengang førtes virksomheden videre i My Way Travel Aps, som Martin Jørgensen også ejede.

Han stoppede sin aktive karriere som fodboldspiller i 2014 efter en karriere, der bød på succesfulde ophold i AGF, Udinese og Fiorentina samt 102 landskampe for Danmark.