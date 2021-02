Stjernen til de unge: Kom nu væk fra computeren

Tilbage til rødderne: Daniel Wass er bekymret for, at de yngste mister kærligheden til fodbolden under covid-nedlukningen – nu er han gået med i nyt initiativ

- Jeg kender jo Anders Randrup fra drengedagene i Avarta og siden i Brøndby, og da han og de andre pitchede ideen for mig, kunne jeg fuldstændig se mig selv i det. Derfor er jeg også gået med som aktiv investor.

- Jeg synes, det er et utroligt spændende projekt, og det der med at give tilbage til fodbolden tiltaler mig meget.

Sådan forklarer landsholdsspilleren Daniel Wass, hvorfor han lige som flere end 100 prof-kolleger af begge køn er gået ind i InchByInch, en ny digital fodboldplatform, der skal inspirere og bruges af unge fodboldtalenter.

Robert Skov, Emilio Marcondes, Andreas Bjelland og Patrick Mortensen, Sanne Troelsgaard, og Josefine Hasbo er allerede blandt profilerne, mens andre er på vej ind i initiativet fra den tidligere Brøndby-spiller Anders Randrup, samt iværksætterne Daniel Laursen og Rasmus Bruun med tidligere landstræner Morten Olsen som rådgiver.

Daniel Wass glæder sig til video-samtalerne med de unge de kommende uger. Foto: InchByInch

Deres bidrag er ulønnet, og i stedet kanaliserer de fremtidig indkomst tilbage til deres barndomsklubber, andre steder i fodboldsystemet eller til velgørenhed.

For Daniel Wass’ vedkommende vil pengene gå til Avarta og El Cambio Academy i Uganda.

- Jeg ville da ønske, at jeg som knægt havde haft en chance for at snakke lidt med en voksen, professionel og få nogle gode råd, siger Valencia-stjernen.

- Det kan også handle om livet udenfor banen, om den helhed at leve som professionel. Folk tænker nok tit, at vi bare lever livet med en masse penge på lommen, men der er jo også nogle skyggesider i denne branche.

- Der er så meget omme bagved, som man ikke kender, mens man drømmer om at blive professionel, påpeger han.

- Jeg ville da ønske, at jeg som knægt havde haft en chance for at snakke lidt med en voksen, professionel og få nogle gode råd, siger Valencia-stjernen. Foto: Lars Poulsen

- I udlandet har du ikke din familie omkring dig. Mentaliteten kan være en helt anden end hjemme i lille, beskyttede Danmark. Der er en helt anden måde at tænke og gøre tingene på.

- Jeg har to børn, som er blevet flyttet nogle gange, og sammen med min kone har jeg oplevet at skulle starte fra scratch med mange ting.

- Så et liv som prof indeholder også en hverdag, hvor du skal tage ansvar for dig selv og andre, og her kan de få den viden i direkte øjenkontakt med os, enten individuelt eller i gruppesamtaler.

I de kommende ugers vinterferie går InchByInch i offensiven med en digital fodboldfestival, hvor en lang række af stjernerne stiller sig til rådighed. Og Daniel Wass håber især at få et budskab sparket i kassen:

- I øjeblikket kommer de ikke ud og dyrker sport, og vi er bange for, at de mister glæden og følelsen af fællesskabet i sporten, som er så vigtig i den alder. De må ikke tabe modet.

- Jeg kan godt blive bange for, at for mange mister modet i forhold til sporten, siger Daniel Wass. Foto: Jens Dresling

- Vi vil give dem noget tilbage af den glæde og mod på livet, som de måske mangler lige nu og sige til dem: ’Hør her, dine venner og din fodbold forsvinder ikke. Det kommer alt sammen tilbage’.

- Jeg kan godt blive bange for, at for mange mister modet i forhold til sporten. Lige nu sidder mange hjemme ved computeren gennem skoledagen, og der fortsætter de måske med e-sport og Counterstrike bagefter og får det gjort til en vane i stedet.

- Her vil vi gerne sige: ’Glem nu ikke, hvad du havde før’.

Pierre Emile Højbjerg og Thomas Delaney er begge med på den digitale festival. Foto: Jens Dresling

Stjernernes vidensbank

- Det opstod som et ønske om, at al den viden, som en professionel fodboldspiller samler gennem en karriere, ikke går tabt, forklarer Rasmus Bruun, en af stifterne bag InchByInch om det projekt, der på få måneder i efteråret gik fra ide til virkelighed.

- Derfor skaber vi en vidensbank med alle mulige emner som kost, mentalitet og søvn, ligesom vi opsamler alle svarene til de unge, vi kommer i kontakt med.

Platformen opdeles i to formater, vidensbanken og den direkte video-kontakt mellem stjerner og stjernefrø, enkeltvis eller i grupper op til 20.

De unge kan være med i en gratis version eller bruge 80 månedlige kroner til et Premium-abonnement.

- Vi sælger ikke drømmen om at blive prof. Vores mål er at få så mange som muligt til at spille fodbold så længe som muligt. Vi skal have alle talenter med.

- Der har været enorm fokus på elitisme. Mange unge tror, at hvis du ikke er på et akademi som 13-årig, er du allerede bagud. Sådan ser vi det ikke. Talentudvikling er for alle uanset talent, alder, køn, størrelse, siger Rasmus Bruun og nævner et par af platformens navne som rollemodeller.

- Når du ser Thomas Delaney tackle og vinde luftdueller, så tænker du måske, at det kan du aldrig opnå. Men engang blev han sendt ud på fløjen, fordi han var for lille til at spille centralt.

- En af vores landsholdsspillere oplevede et enormt nederlag i sin første U16-landskamp som venstreback, hvor han blev flået ud efter 20 minutter. Han vendte først tilbage på U18-landsholdet.

- Der er så mange historier om spillere, der bare har taget skeen i den anden hånd. Pointen er, at unge kan se, at nogle vokser sent, mens andre kæmper sig forbi en knæskade, og alligevel får de fine karrierer.

