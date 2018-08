Stjerneskud skal overtage Peter Møllers plads på DR

Når DR Sporten søndag sender Fodboldmagasinet, bliver det med Josefine Høgh som vært.

Den tidligere topspiller overtager roret på programmet efter Peter Møller, der som bekendt er stoppet på tv-stationen.

Det skriver DR i en pressemeddelelse tirsdag.

28-årige Josefine Høgh er relativt ny på tv-skærmen men har allerede dækket Vinter-OL, VM i fodbold samt daglige sportsnyheder for Danmarks Radio.

- Jeg håber, min fodboldfaglighed kommer til at skinne igennem, og at jeg med min passion for sporten kan formidle det til forskellige typer af seere. Både dem, der elsker fodbold, og dem, der ikke ser det hele tiden. Jeg vil virkelig gerne bringe min begejstring for fodbold ud til seerne, siger Josefine Høgh, der som aktiv spillede for blandt andre OB og Fortuna Hjørring.

Hun er klar over, at det er lidt af en stjerne, hun skal efterfølge.

- Det er uden tvivl et par rigtig store sko, jeg skal fylde ud med min størrelse 38. Peter Møller har formået at gøre ’Fodboldmagasinet’ til sit eget, så der ligger et kæmpe pres. Men jeg elsker en god udfordring. Og så er det vigtigt at sige, at jeg skal ikke være den nye Peter Møller, siger hun.

For ledelsen på DR har valget af Josefine Høgh ikke været svært.

- Josefine Høgh er et kæmpe værtstalent, og hun har stor erfaring med at dække fodbold. Derfor er hun det oplagte valg for os. Hun har et stort kildenetværk i fodboldmiljøet, og hun kan bevare den faglige styrke, som ’Fodboldmagasinet’ har. Hun kan bære den fane videre, siger Anders Kern Boje, der er DR Nyheders underdirektør med ansvar for Sporten.

Topscorer, Superliga-kæreste og landsholds-bobler: Mød ligaens nye stjerneskud!

Matchfixing, våbensmugling og bigami: Nu laver dansker film om Barca-legenden

Andreas Bo: Jeg gider ikke gå og lege pengemand