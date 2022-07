Stod bag kæmpe Superliga-handel: Laver milliardfusion

To af verdens største agentfirmaer har slået pjalterne sammen, og det er sket efter en handel, der ligger på den gode side af fem milliarder kroner

Mange måtte kigge på skærmen en ekstra gang, da nyheden om salget af Simon Adingra fra FC Nordsjælland til Brighton så dagens lys i sidste uge.

Hvem havde forudset, at en 20-årig ung mand med 38 Superliga-kampe på cv'et ville ryge til Premier League for en pris, der lød på 60 millioner kroner?

De færreste.

Men set i relation til de penge, der er blevet givet for et opkøb af det agentfirma, som repræsenterer den vævre og driblestærke ivorianer, er det i småtingsafdelingen.

Det amerikanske talentbureau CAA har nemlig slået kløerne i virksomheden ICM, der har ICM Stellar Sports - et af verdens største agentfirmaer og blandt andre Adingras agentbureau - under sig. Prisen på opkøbet lyder på svimlende 750 millioner dollars, eller hvad der svarer til 5,3 milliarder kroner.

CAA har CAA BASE under sig, og det er ligeledes et af de største agentfirmaer på kloden, hvorfor der tale om en stor milliardfusion af de to mastodonter.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den nordiske repræsentant for ICM Stellar Sports, Managing Director, Magnus Magnusson, som kortfattet bekræfter handlen.

- Det er korrekt, at der er sket en fusion, og vi ser meget frem til at arbejde under det nye navn, CAA Stellar Sports.

- Fusionen kommer til at styrke vores position over hele verden markant, og ellers har jeg ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, siger Magnus Magnusson.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jack Grealish fejrede City-mesterskabet med en øl og nok lidt flere. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Når man på verdensplan hører til blandt de største agentfirmaer, giver det sig selv, at disse også repræsenterer nogle af de største navne indenfor fodbolden.

CAA repræsenterer spillere som Heung-Min Son i Tottenham og Raphael Varane i Manchester United. ICM Stellar Sports repræsenterer spillere som Jack Grealish i Manchester CIty og Eduardo Camavinga i Real Madrid.

ICM Stellar Sports stod blandt andet bag Gareth Bales rekordskifte fra Tottenham til Real Madrid i 2013, der på det tidspunkt var den dyreste transfer nogensinde, og Jack Grealishs skifte til Manchester City.

En transfer, der gjorde den teknisk stærke englænder til den dyreste spiller handlet mellem to engelske klubber nogensinde.

Artiklen fortsætter under billedet..

Gareth Bale er fortid i Real Madrid, efter at han er skiftet til USA. Foto: Javier Barbancho/Ritzau Scanpix

Den danske forbindelse

Set med danske briller er det også ICM Stellar Sports, som har gjort Joachim Andersen til den dyreste danske fodboldspiller nogensinde Faktisk hele to gange.

Først da han skiftede fra Sampdoria til Lyon, og igen da han skiftede fra Lyon til Crystal Palace.

Firmaet har også stået bag Daniel Wass' opsigtsvækkende skifte fra Celta Vigo til Valencia og videre fra Valencia til Atlético Madrid.

