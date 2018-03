Stoppede karrieren for en måned siden: Nu vil eks-direktør have Olsen til storklub

For dansk landsholdsfodbolds vegne var det slet ikke skidt, at den tidligere danske landstræner Morten Olsen blot fik halvandet år i spidsen for den hollandske klub Ajax, for det betød, at Olsen i stedet kunne sætte sig i stolen og blive dansk landstræner. En rolle, han havde i 15 år.

Morten Olsen har siden valgt helt at trække sig fra trænerverdenen og nyder i stedet livet med fruen i Belgien, men står det til den tidligere økonomidirektør i Ajax Arie van Os, skal klubben gøre et forsøg på at hente Olsen tilbage.

Arie van Os var økonomidirektør fra 1989 til 2001 og arbejdede således sammen med Morten Olsen, så han ved, hvad han taler om.

Selv om Ajax for bare et par måneder siden udnævnte hollænderen Erik ten Hag som træner, er Arie van Os' store drøm at få Morten Olsen tilbage i trænersædet i klubben.

- Olsen er virkelig en fantastisk træner. For mig at se bør de udnævne ham som træner igen, siger Arie van Os, der er blevet 80 år, til De Telegraaf.

Morten Olsen var træner for Ajax i 1997-1998. Foto: All Over Press

I samme ombæring kommer det frem, at Arie van Os ikke er fan af ansættelsen af Erik ten Hag - mest, fordi han er endt i en svær situation og ifølge van Os ikke har den nødvendige erfaring endnu.

- Han er blevet bedt om noget, han ikke kan: Gøre Ajax til mester med det samme. Nu viser det sig, at trænerjob i FC Utrecht, SC Heerenveen eller PEC Zwolle er noget helt andet end at skulle stå i spidsen for PSV, Feyenoord eller Ajax. Ledelsen er dog nødt give ham tillid. Han kan få det vendt, siger Arie van Os.

Erik ten Hag kom til Ajax fra Utrecht i januar - Ajax ligger med otte kampe igen af den hollandske række hele 10 point efter topholdet PSV, efter klubben har spillet uafgjort og tabt i de sidste par kampe. Nu er klubben således bare to point foran AZ Alkmaar på tredjepladsen.

Arie van Os har i øvrigt en noget plettet historie, efter han fik tre dage i fængsel på grund af skattefusk i forbindelse med transfers af Michael Laudrup og Shota Arveladze.

Morten Olsen blev fyret som træner for Ajax i december 1998, efter der var klikedannelser og splittelse i truppen. En del af forklaringen var de Boer-brødrene, som var rasende på Ajax over, at de ikke fik lov til at skifte til Barcelona i sommeren 1998.

