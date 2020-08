Stopper efter grim hovedskade

Martin Ørnskov har besluttet at stille fodboldstøvlerne på hylden, på grund af en hjernerystelse han pådrog sig i marts

En lang og flot karriere er slut.

Den tidligere Brøndby-spiller Martin Ørnskov har valgt at indstille sin karriere.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

'...jeg stopper min aktive fodboldkarriere, da mit hoved desværre ikke kan holde til mere bold på højt plan efter den hjernerystelse jeg pådrog mig i marts 2019.'

Ifølge midtbanespilleren har beslutningen været taget et stykke tid, men det er først nu, han er klar til at melde det ud.

'...det er meget specielt at skulle sige farvel til noget jeg har elsket siden jeg var en lille dreng. Denne legeplads har givet mig så sindssygt meget. I de klubber jeg har spillet har jeg været beriget af mange dygtige spillere, trænere og folk der fik hjulene til at rulle i et stort fodboldsetup.'

Martin Ørnskov nåede i sin karriere at repræsentere Silkeborg, norske Viking FK, Brøndby og senest Lyngby.