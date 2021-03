Stopper karrieren omgående: 'Skræmmende'

Kasper Fisker er ikke længere professionel fodboldspiller. Hans klub, Fremad Amager, fortæller på sin hjemmeside, at han er tvunget til at stoppe karrieren med øjeblikkelig virkning.

Årsagen er en knæskade, som han pådrog sig som Brøndby-spiller, og som har fulgt ham til nu i en sådan grad, at han har været til en række undersøgelser. De har gjort det klart, at han er nødt til at stoppe nu og her.

Selv om han selv føler, det er det rigtige at gøre, har beslutningen været en hård én.

- Nu man ikke længere skal stå op til fodbolden, som har fyldt meget i mit liv de sidste 14 år, kan jeg mærke, det er lidt skræmmende. Jeg har haft min sidste træning, spillet min sidste kamp og står lidt på bar bund.

- På trods af det er lidt skræmmende, er det dejligt at kunne følge de oplysninger, jeg har fået med hensyn til mit helbred. Det er den eneste vej og den rigtige beslutning, siger Fisker.

Det er en skade fra Brøndby-dagene, der stadig driller. Foto: Jens Dreslin

- Jeg kommer til at savne tilværelsen som professionel fodboldspiller, som er det bedste job, jeg kan forestille mig. Uanset hvad jeg skal lave fremover, vil det aldrig kunne toppe det.

32-årige Kasper Fisker nåede gennem karrieren at spille for Randers FC, Skive IK, Hobro IK, Brøndby IF og til sidst Fremad Amager. Sidstnævnte kom han til i sommer og nåede i alt 24 kampe.

Han spillede 65 minutter så sent som i søndags.

