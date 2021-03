Stopper karrieren som 25-årig

- Jeg har endnu en gang fået ondt, og skanningerne viser, at det er blevet betydeligt værre end for bare to år siden, siger Roskilde KFUM's Robert Larsen til Ekstra Bladet

De fleste fodboldspillere stopper karrieren, når de er i 30'erne.

For Robert Larsen, der har spillet i 2. division for Roskilde KFUM den seneste halvsæson og en del sæsoner i 1. division for FC Roskilde, er det allerede slut som 25-årig.

Et dårligt højre knæ har gjort, at han indstiller karrieren, kort inden at forårssæsonen sæsonen sparkes i gang.

Robert Larsen stopper med at spille fodbold som 25-årig. Foto: Roskilde KFUM

Midtbanespilleren, der også har gjort sig i midterforsvaret for KFUM, spillede en træningskamp i januar, hvor smerterne blev for store.

- Det er tid til at stoppe, mens jeg stadig kan være aktiv i et eller andet omfang. Hellere træffe beslutningen selv nu, end at kroppen gør det for mig indenfor 1-2 år.

- Man kan ikke med sikkerhed sige, at jeg vil blive gangbesværet, men det vil jeg højst sandsynlig, hvis jeg fortsatte i en periode.

- Hvis jeg havde fortsat, ville det være noget, jeg ville komme til at fortryde på den lange bane.

Han nåede at spille for de to store Roskilde-klubber. Foto: Roskilde KFUM

Spillet i begge Roskilde-klubber

Den 25-årige nu pensionerede fodboldspiller har tidligere spillet for KFUM's byrival FC Roskilde fra 2013-2019, hvor det blev til 96 kampe i 1. division.

1. maj mødes de igen i Roskilde-derbyet, men Robert Larsen kan ikke sige, hvem han holder med.

- Haha, åårh det havde jeg håbet, du ikke havde spurgt mig om. Ej, jeg er ikke på nogens side, men har planer om selv at flytte til Roskilde. Jeg er begyndt at holde rigtig meget af byen.

Den nu tidligere KFUM-spiller skal være løbetræner i Crossfit Roskilde, da det belaster knæet mindre end de mange retningsskift og tacklinger i fodbold.

Han arbejder desuden i en bank.

