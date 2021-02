Stor ballade i FC Midtjylland før nøglekamp

Midt i guldjagten har FC Midtjylland fået en ekstra distraktion at forholde sig til.

Hverken Sory Kaba eller Mikael Anderson var blandt de udvalgte i truppen, da mestrene hentede forårets første sejr takket være Awer Mabils sene scoring i Randers.

Umiddelbart var kun udeladelsen af Mikael Anderson opsigtsvækkende. Islændingen sluttede efteråret fremragende, og han kom ind fra bænken i forårspremieren mod SønderjyskE.

Sory Kaba har til gengæld haft det lidt tungt siden han testede positiv for covid-19, efter han vendte retur fra juleferie. Den vigtige bomber har haft svært ved at finde formen, og var således også udeladt fra premieren.

At de to var ude mod Randers FC skyldtes dog andet end bare taktiske dispositioner. De to FCM-spillere røg i totterne på hinanden i forbindelse med træning før kampen mod kronjyderne.

Mikael Anderson sluttede efteråret stærkt, men røg i unåde efter ballade til træning. Foto: Jens Dresling

Billedet af, hvad der egentlig skete, er uklart, men for cheftræner Brian Priske har episoden været alvorlig nok til, at han valgte at holde de to ude af kampen mod Randers FC.

Tidligere har han valgt at se stort på eksempelvis Evanders opførsel, da han skabte sig til en pokalkamp. Og Sory Kabas surmulen på bænken – med Evander – da ulvene i efteråret slog Brøndby fik heller ikke konsekvenser.

Denne gang er Priskes grænse nået, selv om cheftræneren ikke vil gå ind i sagen.

- Jeg har ikke så meget at tilføje end, at de to er ikke med i aften. Længere er den ikke. Så er der to andre med. Som altid udtager vi et hold og en trup, som vi tror kan vinde kampene og det lykkedes i aften, sagde han.

- Alt hvad vi foretager os i sådan en sammenhæng holder vi internt. Vi har en stærk og sund trup i forhold til vindermentalitet og konkurrencemiljø. Det er det, der bringer os frem, slår han fast uden at ville gå dybere ind i affæren.

Efter måltørke: - Det bliver usagligt!

FCK-flop på plads i ny klub

Eksperten afslører: Ham har de færreste på radaren