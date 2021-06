Stor lettelse efter guldfest

Styrelsen for Patientsikkerhed er lettede over smitteudviklingen efter guldfesten i Brøndby

Omkring 25.000 mennesker var samlet til guldfest på og udenfor stadion i Brøndby, da holdet spillede den afgørende kamp mod FC Nordsjælland.

Siden har mange kategoriseret det som et potentielt 'superspreder'-event, og flere har undret sig over, hvordan den store forsamling kunne tillades, når så mange andre lider under langt strengere restriktioner.

Nu ser det omsider ud til, at vi kan se nogle af konklusionerne i forhold til antallet af smittede efter guldfesten.

Styrelsen for Patientsikkerhed er lettede, lyder det i en udtalelse til TV 2.

- Vi kan se, at antallet af smittede falder dag for dag, og det er vi naturligvis både lettede over og glade for, siger direktør for styrelsen, Anette Lykke Petri, til mediet.

Indtil videre er 96 personer, der var til stede under festen, konstateret smittet med covid-19.

Ifølge direktøren vil man fortsat se flere smittetilfælde i de kommende dage, men hun glæder sig over, at begivenheden ikke blev det 'superspreder'-event, mange havde udråbt det til at blive.

Direktøren understreger, at det fortsat er for tidligt at træffe beslutninger om fremtidige begivenheder, da man endnu ikke har overblikket over, hvor mange der deltog i festen i Brøndby, ej heller hvor mange af de deltagende, der var testet, vaccineret eller immune.

Brøndbys håndtering af guldkampen kan få konsekvenser, men Disciplinærinstansen skal lige finde ud af, om de skal åbne en sag først.