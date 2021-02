Stor mystik: Dansk stjerne uden aftale

Mohamed Daramy har ingen gyldig repræsentationsaftale med en agent, selvom Hasan Cetinkaya fortæller, at han repræsenterer FCK-spilleren

19-årige Mohamed Daramy er et af landets største fodboldtalenter.

Om han bliver solgt for 20, 50 eller 75 millioner kroner, er svært at sige, men FC København drømmer om at tjene store penge på ham, når han på et tidspunkt skal sælges.

Flere europæiske storklubber har tidligere jagtet den talentfulde U21-landsholdsspiller, der trods sin unge alder i flere år har været i stald hos den store svenske agent Hasan Cetinkaya fra HCM Sports Management.

Det er i hvert fald, hvad Hasan Cetinkaya har sagt.

Men Ekstra Bladet kan nu fortælle, at den unge FCK-komet slet ikke har en gyldig repræsentationsaftale med nogen agent.

Hverken Daramy eller Cetinkaya optræder på DBU's hjemmeside, hvor unionen har offentliggjort alle gældende repræsentationsaftaler.

Det er muligt, at Daramy og Cetinkaya har underskrevet et dokument på en repræsentationsaftale, men det er ikke gyldigt i fodboldens system og vil være i strid med reglerne.

Det har Cetinkaya sagt om Daramy Hasan Cetinkaya har tidligere fortalt, at han repræsenterer Daramy. Det skete i et interview med svenske Aftonbladet fra 28. september 2019, hvor han forklarede: 'Bayram Tutumlu (Michael Laudrups agent og et familiemedlem til Cetinkaya, red.) forsøgte at agere mellemmand omkring et supertalent, jeg har i FC København, Mohamed Daramy.' B.T. har i en artikel fra 19. december 2019 omtalt, at Hasan Cetinkaya som Mohamed Daramys agent inviterede FCK'eren på Camp Nou, hvor Cetinkaya har en private loge, der tidligere har tilhørt Neymar.

På den anerkendte side Transfermarkt.com optræder Hasan Cetinkayas firma, HCM Sports Management, også med Daramy blandt klienterne.

Ifølge DBU's regler må man kun virke som fodboldagent for en spiller, hvis man har et skriftlig repræsentationsaftale med spilleren - og man skal vel at mærke benytte sig af DBU's standard-repræsentationsaftale.

At virke som fodboldagent omfatter også udtalelser på vegne af spilleren og promovering på eksempelvis sociale medier.

Hasan Cetinkaya er registreret agent hos DBU, men ikke certificeret. Det vil sige, at han ikke må virke som agent for spillere under 18 år i danske klubber.

I Danmark har Hasan Cetinkaya flere, som han arbejder sammen med - blandt andre Mohamed Khayat, der er certificeret agent, og den uautoriserede agent Nudi Ghelam.

Både Khayat og Ghelam kan også knyttes sammen med Daramy.

Da Ekstra Bladet tidligere på ugen begyndte at omtale Nudi Ghelams virke som uautoriseret agent, fjernede han flere opslag fra sin Instagram-profil - deriblandt et med et billede af ham og Mohamed Daramy.

Khayat har en en privat Instagram-konto, hvor han blandt andet uploader øjeblikke med såkaldte 'Young Guns'.

Tilbage i foråret 2019 lagde han et billede på sin profil, hvor han sidder med armen om Daramy.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBU i forbindelse med denne artikel.

Kommunikationschef Jakob Høyer svarer i en sms, at unionen først senere på ugen har tid til at svare på spørgsmål om Daramys tilhørsforhold til Cetinkaya.

Mohamed Daramy forlængede sin aftale i både 2019 og 2020, så den nu løber frem til 31. december 2023.