Stor mystik om død VM-spiller

Den nigerianske VM-spiller Justice Christopher, der optrådte for Herfølge i slutningen af sin karriere, er død under endnu uopklarede omstændigheder

Nigeriansk fodbold er ramt af sorg.

Bare 40 år gammel døde den tidligere landsholdsspiller Justice Christopher, efter han onsdag morgen var faldet om på et hotel i byen Jos nord for hovedstaden Abuja.

Det skriver OmaSports.

Den præcise dødsårsag er endnu uklar. Lokale medier skriver, at han faldt om og blev fundet livløs. Efter han var blevet hastet på hospitalet stod hans liv dog ikke til at redde.

Christopher fik debut for de nigerianske superørne i 2001 - samme år som han skiftede til belgiske Royal Antwerp - og nåede i alt 11 kampe på landsholdet. Tre af dem var ved VM i 2002, hvor han begyndte på bænken mod Argentina i den første kamp. Herfra kom han ind med 17 minutter igen men kunne ikke ændre på 1-0-føringen til de dobbelte verdensmestre.

I de to næste kampe var han med fra start og spillede fuld tid ved siden af folk som Jay-Jay Okocha, John Utaka og Celestine Babayaro. Man tabte dog til svenskerne men fik 0-0 mod England. Alt i alt rakte det dog ikke til mere end sidstepladsen i gruppen.

Han blev ramt af en alvorlig korsbåndsskade i tiden efter VM, mens han forsøgte at få en karriere op og stå i Levski Sofia, svenske Trelleborg og russiske Alania Vladikavkaz.

Nok den største nogensinde

I 2006 kom han kontraktløs til Herfølge, og her var to ugers prøvetræning nok til at sikre ham en etårig kontrakt. Opholdet var dog martret af skader, og til sidst valgte de tidligere danske mestre at skille sig af med ham, da kontrakten nærmede sig sin afslutning.

HB Køge-direktør Per Rud var sportschef i Herfølge på det tidspunkt og husker tydeligt den nigerianske spiller.

- Han var jo en god spiller, nok den største, der nogensinde har været i klubben, fortæller Per Rud til Ekstra Bladet, inden han udbryder et 'det var da forfærdeligt', da nyheden om Christophers død er sunket ind.

Justice Christopher i nærkamp med Peter Graulund under en kamp mellem Herfølge og AGF i Viasat Sport-divisionen i 2006-07-sæsonen. Foto: Jens Panduro/Ritzau Scanpix

- Men han var jo skadet hele tiden - og også til tider svær at håndtere. Han var bare en stjerne, der var på vej nedad, siger Per Rud.

Herfølge havde ikke scoutet ham men fik ham, så vidt Per Rud husker, tilbudt.

- Det var næsten for godt til at være sandt. Men der gik nogle år, før vi hentede en nigeriansk fodboldspiller igen. Han var noget af en mundfuld. Men jeg havde også mange gode timer med ham, skynder Per Rud sig at sige.