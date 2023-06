Storklub køber 16-årig dansker

Lasse Abildgaard bytter Silkeborg ud med Amsterdam. Hollænderne henter den 16-årige kantspiller for et større millionbeløb

Han har været til prøvetræning i Ajax, Salzburg og Manchester United, men det er hollænderne, der har vundet 16-årige Lasse Abildgaards gunst.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den purunge offensive spiller, der kan dække flere af de forreste positioner, imponeret så stort, at Ajax har valgt at slå kløerne i ham og købe ham fri af Silkeborg for et større millionbeløb.

Den officielle udmelding vil dog lade vente lidt på sig, men alt forventes at gå i orden.

I marts 2022 skrev Lasse Abildgaard i en alder af 15 år under på en trainee-kontrakt med klubben fra Søhøjlandet frem til sommeren 2025 og har stort set siden været en fast del af silkeborgensernes U19-mandskab.

I den netop overståede sæson blev Lasse Abildgaard af DBU noteret for fire mål i U19-Ligaen, mens det blev til 10 kasser i U17-Ligaen.

Lørdag opjusterede Silkeborg forventningerne til årets resultat med syv millioner, hvor man bekræftede, at der pågik forhandlinger med en unavngiven om en transfer af Lasse Abildgaard.

'Det er selskabets forventning, at disse forhandlinger vil resultere i en transferaftale, betinget af en række individuelle forbehold, der alle forventes opfyldt i nær fremtid', lød det i en selskabsmeddelelse'.

Klubben regner nu med et overskud på mellem 15 og 25 millioner kroner. Fredag lød forventningen ellers på et overskud mellem 8 og 18 millioner kroner, fordi klubben meldte fremskredne forhandlinger ud om et salg af førsteholdsprofilen Sebastian Jørgensen.

Ajax, der før har været på rov i Silkeborgs ungdomsafdeling med købet af Kasper Dolberg i 2015, er da heller ikke ukendt terræn for Lasse Abildgaard. I november prøvetrænede han hos hollænderne i 14 dage. Siden har han også været på besøg hos Manchester United.

I 2020 hentede Ajax en anden dansker i form af den dengang 16-årige Jeppe Kjær.

Han nåede kun at spille 11 førsteholdskampe for AC Horsens, inden han blev solgt. Det var imidlertid et ophold uden den store succes, og nu repræsenterer han Bodø/Glimt i Norge.