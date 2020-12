Storklubber på spring - her er prisen

Onsdag spillede FC Midtjylland 1-1 hjemme mod Liverpool i den sidste gruppekamp i Champions League.

Her var Jens-Lys Cajuste tilbage efter to uder på sidelinjen på grund af Covid19. Alligevel gjorde den svenske midtbanespiller en fin figur og fik ros flere steder for sin indsats.

Præstationen var endnu en slags kulmination på den udvikling, han har taget i Midtjylland, hvor han er blevet dansk mester, spillet i Champions League og fået debut for den svenske landshold.

Og det ser ikke ud til at stoppe her, skriver Sportsbladet.

- Klubber fra England, Frankrig og særligt Tyskland har i noget tid været på plads på MCH Arena for at scoute svenskeren.

Planen for Cajuste

Avisen noterer sig, at Jens-Lys Cajuste har kontrakt med FCM frem til sidst i juni 2023, og derfor føler klubben ingen stress for at sælge, ligesom de mange millioner for Champions. Samtidig luner Champions League-millioner også i kassen.

Ifølge Sportsbladets oplysninger har FC Midtjylland besluttet på et strategimøde, at det er mest rimeligt at sælge Cajuste i næste sommers transfervindue.

- Det er klart, at jeg stræber efter næste niveau. Jeg ved, jeg har et højere niveau i mig, højere kapacitet, og det er det, jeg arbejder for. Men jeg tænker ikke så langt. Jeg vil nå næste niveau, men jeg er ikke der endnu. Jeg er er her nu, har Cajuste tidligere sagt til Sportsbladet om sin situation.

Ifølge Sportsbladet er det først og fremmest tyske klubber, der lurer på FCM-svenskeren.

De nævner Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen og Union Berlin, som klubber, der har været på plads for at se nærmere på Jens-Lys.

Dyr herre

Men da der stadig er to år tilbage af kontrakten, vurderer FC Midtjylland ifølge den svenske avis, at prisen for Cajuste er på 60 millioner kroner. En pris der måske kan afskrække tyske klubber.

FC Midtjyllands bestyrelsesformand har tidligere talt for et skifte til engelsk fodbold for Cajuste.

- Jeg synes, at han har potentiale til at spille i Premier League, har Rasmus Ankersen tidligere udtalt til Goal.com.

Et skifte til engelsk fodbold kan måske endda øge indtjening ved et salg, men der er lige nu stor usikkerhed om transfer-begrænsningerne hos de engelske klubber oven på Brexit.