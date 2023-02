Straffer svindlerdømt agent

Den danske topagent Alan Hvedehave er færdig som registreret fodboldagent.

Han kan i hvert fald ikke længere arbejde på lovlig vis som registreret fodboldagent under DBU.

Som en konsekvens af en dom fra Retten i Helsingør, hvor han for nylig blev dømt for skatte- og momssvindel for mere end tre mio. kr., mister han nu sin fodboldlicens.

DBU har handlet hurtigt og reagerer prompte på dommen fra Retten i Helsingør.

DBU har frataget Alan Hvedehave sin licens som fodboldagent.

- Vi kan bekræfte, at Alan Hvedehave på baggrund af afsagt dom i Retten i Helsingør, hvor Alan Hvedehave er dømt for skatteunddragelse, er blevet meddelt, han ikke opfylder betingelserne for at kunne agere som fodboldagent i henhold til DBU's agentcirkulære, udtaler DBU’s kommunikationschef Jakob Høyer til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- Alan Hvedehave er således pr. 16. februar 2023 blevet afregistreret som fodboldagent under DBU, hvilket også fremgår af DBU’s hjemmeside, siger Jakob Høyer.

DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, oplyser, at unionen har frataget Alan Hvedehave sin licens som fodboldagent, efter han er dømt for skatte- og momssvindel. Foto: Jens Dresling

Han oplyser endvidere, at der ifølge DBU’s register for aktive repræsentationsaftaler ikke foreligger godkendte og registrerede repræsentationsaftaler mellem Alan Hvedehave og danske klubber eller spillere i danske klubber.

Alan Hvedehave har gennem flere år været en kontroversiel agent på det danske marked, hvor han har været involveret i en del handler. Den største har ubetinget været Rafael van der Vaarts skifte til FC Midtjylland.

Alan Hvedehave har i en længere periode arbejdet tæt sammen med Simon Friis, der driver firmaet Pro Athletes. Det kan han i princippet fortsætte med i en mere tilbagetrukket rolle som scout eller som administrativ medarbejder.

Men nu må Alan Hvedehave ikke længere være en del af kontraktforhandlinger med klubber og spillere.

I forbindelse med dommen blev Alan Hvedehave dømt til at betale 3,1 mio.kr. retur til den danske stat efter svindlen med skat og moms over en periode på fire år.

Ekstra Bladet fortsætter jagten for en kommentar fra Alan Hvedehave.