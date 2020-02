Straffet af FCM-boss: - Jeg var lidt flov

Den talentfulde Joachim Andersen oplevede et vendepunkt, da han fik ekstra lektier for af FCM's Claus Steinlein

Folk med teenagerbørn kan nok nikke genkendende til, at de unge mennesker ikke altid gør, som det er smartest.

Selv hvis man - som Joachim Andersen - ender med at få stor succes og store klubskifter, så er der bump på vejen og lektier at lære. I forsvarstalentets tilfælde var det meget bogstaveligt.

Den 23-årige Lyon-spiller flyttede til Ikast som 15-årig, og her havde han efter eget udsagn lavet 'lidt lort i den'. Og derefter havde han og en kammerat lidt for lange fingre, da de nappede et par sodavand fra køkkenet. De røg hjem for at tænke over sagerne, fortæller Danmarks dyreste fodboldspiller til TV3 Sport.

Han fik desuden lektier for af FC Midtjyllands nuværende direktør Claus Steinlein, og det blev et vendepunkt for Andersen, der derefter begyndte at se tingene anderledes.

- Jeg fik en bog, jeg skulle læse og skrive et referat. Det fik jeg at vide af Steinlein. Jeg havde syv dage til at sende det til ham. Det er lidt sjovt, men lige da det skete, var det ikke særlig sjovt. Jeg var også lidt flov over det. Og mine forældre var også stiktossede på mig.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til historien fra Steinlein, men det er ikke lykkedes i skrivende stund.

Claus Steinleins lektier fik Joachim andersen på andre tanker. Her ses FCM-direktøren i festligt lag med Stiig Tøfting og B.S. Christiansen. Foto: Claus Bonnerup

Efter FCM gik turen til FC Twente i Holland, hvorefter Sampdoria hev ham ind.

Den hurtige udvikling gjorde ham til en værdifuld spiller for klubben, og de store klubber fik for alvor op for den høje dansker med den rolige udstråling.

I sommeren 2019 kunne italienerne ikke holde på ham længere, for Lyon var klar med det største chekhæfte en dansk fodboldspiller nogensinde havde set og betalte i omegnen af 225 millioner for forsvareren.

Andersen har fået A-landsholdsdebut tilbage i oktober og er efter alt at dømme med i den EM-trup, der skal sikre Danmark succes til sommer. Lige nu er han dog travlt optaget med klubben Lyon, der både har Champions League og Ligue 1 at slås med.

