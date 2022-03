Strammer grebet: Tester for hæderlighed

Det har ikke været kønt af følge med i det cirkus, der har drevet den københavnske traditionsklub Fremad Amager helt ud på konkursens rand.

Amagerkanerne har i første omgang afværget den totale deroute, efter at klubbens amerikanske ejere ikke var i stand til at leve op til de økonomiske udfordringer.

Men det økonomiske cirkus i Sundby, hvor den ene af de amerikanske ejere er dømt for svindel, mens dansk lovgivning forhindrede dem i at overføre midler til Fremad Amager, fordi ejernes formue er skabt på cannabisproduktion, kunne have været undgået.

I Fremad Amager kæmper direktør Allan Ravn mod økonomisk ruin. Foto: Lars Poulsen

Om få uger lancerer Divisionsforeningen nemlig tre krav til nye klubejere, der fange brodne kar, inden de får købt sig ind i danske klubber.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, mener dog ikke, at de nye regler kommer for sent.

- Man kan svare både ja og nej. Generelt har vi haft stor gavn af de ejerskaber, der har været i dansk fodbold. De har jo alt andet lige været med til at løfte dansk fodbold, siger Thomsen til Ekstra Bladet.

Han afviser at tale om den konkrete situation i Fremad Amager.

- Indtil nu har der været rigtigt gode ejerskaber. Det, vi så har set nu, er en stigning i ejerskaberne og i hastigheden. Og det er der, vi synes, at risikoen ligger. Det er derfor, det kommer nu. Det kunne måske godt have været indført for et år siden, men man skal jo heller ikke regulere bare for at få en masse bureaukrati.

Engelsk inspiration

Til gengæld vil han gerne tale om, hvordan kommende ejeres skal testes på hæderligheden, der er det mest opsigtsvækkende af de kommende krav.

- Det bliver en blanding af noget af det, man har i andre ligaer. Eksempelvis i Premier League, hvor de opererer med begrebet ’fit and proper’. Og så man har også nogle ting fra den financielle sektor. Eksempelvis om man har været involveret i økonomisk kriminalitet, forklarer han.

- Der er en række parametre, som man kan tjekke via databaser og revisionshuse. Det kan man få et advokathus til at se på, og det bliver noget, vi kører gennem eksterne partnere, så det ikke er os selv, der skal gøre det, forklarer han.

Mister retten til at skrive kontrakter

Endnu er kravene dog ikke endeligt formulerede, og den endelige version kommer først, når alle juridiske knaster er slebet ned.

- Det er en teknisk meget svær øvelse, hvor advokater og revisorer skal ind over. Man kan jo ikke forhindre nogen i at købe aktier, og hvis de så ikke kan bestå testen, skal man så lukke? Så der er en masse tekniske udfordringer, der skal løses. Det er jo alvor det her, understreger Claus Thomsen, som fortæller om den løsning, der arbejdes på i forhold til børsnoterede klubber.

Claus Thomsen er generelt glad for lysten til at investere i dansk fodbold. Foto: Ritzau Scanpix

- Når der er et ejerskifte over en vis størrelse – og den størrelse er ikke fastlagt endnu – så bortfalder retten til at skrive kontrakter med spillere. Når man så har opfyldt kravene, får man retten tilbage. Vi kan jo slet ikke forhindre nogen i at handle deres aktier. Det må vi slet ikke ifølge aktieselskabsloven.

Claus Thomsen vil ikke vurdere, om alle nuværende klubejere ville kunne leve op til de nye krav.

- Det kan jeg jo ikke vide. Men de ejere vi har i dansk fodbold har generelt været meget værdifulde for dansk fodbold, og det er deres investeringer, der er skyld i, at vi er der, hvor vi er, i dag.

Vejle ansætter Ivan Prelec som ny cheftræner

Helt bizar situation: Her flækker alle af grin