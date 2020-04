Strandet i Danmark: - Jeg savner ham helt forfærdeligt

Hollandske Rafael van der Vaart nyder livet i Danmark, og han er glad og tilfreds med at bo tæt på Esbjerg, hvor hustruen Estavana Polman spiller håndbold. Men alligevel har den tidligere stjernespiller et stort afsavn.

Rafael van der Vaart fortæller til den store tyske avis Bild, at han savner sine forældre og sin ene søn, Damian, der bor i Tyskland.

- Desværre er han i Hamborg og kan ikke rejse op til mig. Jeg savner ham helt forfærdeligt meget. Mine forældre er raske og bor i Holland. Jeg er bekymret for mine onkler i Spanien - man kan jo ikke engang gå på gaden uden en godkendelse, siger Rafael van der Vaart om situationen.

Han bruger tiden på at tage på vandreture, sidde i haven og lege med sin nu toårige datter.

- Der er også meget tid til at tænke. Desværre skal der ofte dårlige ting til, før at man for alvor husker at sætte pris på sit smukke liv, siger den tidligere Esbjerg- og FC Midtjylland-spiller Rafael van der Vaart og forklarer:

- Når man ser, hvordan verden til syvende og sidst holder sammen trods alle forskellene, er der håb. Men som individ føler man sig meget, meget lille og ubetydelig i disse tider.

Rafael van der Vaart har 109 landskampe på cv'et, og han har udover de danske klubber spillet for Ajax, Real Madrid, Tottenham, HSV og Real Betis.

Hollænderen er blevet 37 år, og han har heller ikke meget at lave for tiden, for der er ingen hollandsk fodbold at kommentere på for tiden.

