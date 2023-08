Streamingtjeneste sender Europa-kampe: Tjener kassen på danskere

Ingen danske streamingtjenester eller tv-kanaler har meldt sig på banen til at vise kampene, når FC Midtjylland og FC Nordsjælland torsdag aften får henholdsvis cypriotisk og rumænsk modstand.

De vises i stedet på streamingtjenesten SolidSport, som tjener 15 euro, svarende til 112 danske kroner, hver gang en seer køber adgang til de kampe, de sender.

Og marketingchef i SolidSport, Andreas Westerlind, fortæller, at den danske interesse er enorm.

- Der har selvfølgelig været meget høj interesse, fordi det er eneste måde for danskerne at se kampene på, så vi har haft rigtig mange danskere, der har købt vores kampe.

- Jeg ved ikke præcist, hvor mange, der så FCK-kampen mod Breidablik, som vi sendte, men der var i hvert fald flere tusinde, fortæller han til Ekstra Bladet.

FC Nordsjællands første kamp i Europa vises ikke på dansk tv. Foto: Kenneth Meyer

Danske medier ikke interessede

TV 2 afslørede torsdag overfor Ekstra Bladet, at tv-kanalen ikke ønsker at købe - og dermed vise - aftenens Conference League-kampe, da modstanderne og pengene ikke interesserer dem nok.

Og når FC København har alt på spil i Champions League-kvalifikationskampen på udebane mod Sparta Prag, har de danske tv-kanaler heller ikke meldt sig på banen.

Viaplay sendte ellers det første opgør i Parken, men sportschef hos streamingtjenesten, Benjamin Munk Lund, bekræftede overfor Ekstra Bladet onsdag, at de ikke sender returopgøret.

Derfor er det nærliggende for SolidSport at opkræve 112 danske kroner pr. seer for den altafgørende FCK-kamp, og Andreas Westerlind indrømmer også gerne, at kampen er en, de er meget interesserede i.

- Selvfølgelig er vi meget interesserede i kampen, som er en meget interessant kamp på mange måder. Vi er i dialog med klubberne om kampen. Lige nu kan jeg dog ikke give dig et svar på, hvor kampen bliver sendt.

FC Midtjylland møder Omonia torsdag klokken 19:00, mens FC Nordsjælland skal til Bukarest og møde FCSB. Så vil du se begge kampe, skal du af med det, der svarer til i alt 224 danske kroner.

Måske endda endnu mere i næste uge, hvis de også hapser FCK-kampen.

Du kan også vælge at følge alle tre kampe live på eb.dk.