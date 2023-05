Superliga-bejler sælger profil

En af de mest lovende profiler i 1. division, Fredrik Carlsen, skifter til sommer fra Hvidovre til Silkeborg for et beløb på mere end to mio. kr.

En af de mest markante profiler i 1. division skal med sikkerhed spille Superligaen i den kommende sæson.

Det kunne godt have sket med hans nuværende klub, Hvidovre, men nu vælger han med meget stor sandsynlighed at skifte til Silkeborg.

Det tyder på, at en handel er millimeter fra at være på plads, hvor Silkeborg kan offentliggøre sommerens første indkøb, når Hvidovres 21-årige midtbaneprofil Fredrik Carlsen kommer til klubben.

Midtjyllands Avis var først med meldingen om interessen.

Som Ekstra Bladet forstår det, er der tale om en større handel i forhold til, hvor meget Silkeborg normalt betaler for sine spillere.

Der er tale om et beløb i niveauet 2,5 mio. kr., som midtjyderne slipper til Hvidovre for midtbanespilleren.

Og det er for Hvidovre en stor handel for en spiller, der stod med kontraktudløb om ét år uden udsigt til en forlængelse.

Hvidovre mister en stor profil, når Fredrik Carlsen skifter til Silkeborg. Foto: Kasper Løftgaard/Ritzau Scanpix.

Sidste sommer betalte Silkeborg i omegnen af to mio. kr. for Tonni Adamsen i Helsingør, så midtjyderne er begyndt at betale lidt mere for spillerne efter pengekassen er blevet fyldt op oven på europæisk gruppespil og store spillersalg.

Fredrik Carlsen har længe været i søgelyset hos Silkeborg. Så sent som i januar forsøgte midtjyderne at kapre midtbanespilleren i Hvidovre. Men ved den lejlighed blev de totalt afvist, fordi Hvidovre havde brug for ham i jagten for oprykning til Superligaen.

Den oprykning skal Fredrik Carlsen nu være med til at sikre i de sidste fem kampe, hvor Hvidovre har et forspring på hele syv point og en langt bedre målscorer til SønderjyskE.

Per Frandsen mister en stor profil, når Frederik Carlsen efter sæsonen skifter til Silkeborg. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Fredrik Carlsen kan blive en erstatning for Mark Brink, der har været en markant profil i Silkeborg siden skiftet fra Esbjerg i starten af 2020.

Fredrik Carlsen tiltræder i Silkeborg, når sæsonen er slut. Derved skal han lige hjælpe Hvidovre op i Superligaen, så parterne kan mødes i næste sæson i landets fornemste række.