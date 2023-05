Hvidovre IF har ikke en eneste fuldtidspiller. Her er hvad spillerne ellers får tiden til at gå med, inden de møder ind på banen

En ejendomsmægler i forsvaret, en bankelev i angrebet og Peter Lassens egen assistent på målet.

Det er ikke et seriehold, men et bud på en startopstilling i Superligaen, hvis Hvidovre IF rykker op, hvilket alt tyder på, at de gør.

Med en meget sen sejr lørdag i Hjørring har Hvidovre seks point ned til Sønderjyske og en målscore, der er 11 bedre.