Superliga-spiller politianmeldt i svindelsag

Kevin Conboy fra Randers FC er politianmeldt for million-underslæb i sit eget selskab, hvor hans svoger ellers har erkendt svindlen

Superliga-profil Kevin Conboy er meldt til politiet for økonomisk svindel i sag, der ellers er blevet erkendt af hans egen svoger, Dion Brockdorff, som var direktør i fodboldsspillerens selskaber.

- Det kommer som en meget stor overraskelse for mig, at jeg er blevet politianmeldt, lyder det overrasket fra Kevin Conboy.

Den 35-årige venstreback fra Randers FC fortalte tidligere på måneden i Ekstra Bladet sin historie, som ikke alene har kostet ham sin egen opsparede formue på minimum et par millioner, men også en masse andre folks penge, da hans svoger 43-årige Dion Brockdorff har snydt og bedraget alt og allle.

Brockdorff er i forvejen politianmeldt for svindlen, hvilket både Conboy, Brockdorff selv og Fyns Politi bekræftede over for Ekstra Bladet.

Forstå svindlen i Conboy-virksomhed: 1) Kevin Conboy investerer i virksomheder: Da Kevin Conboy vender hjem efter seks år som professionel fodboldspiller i Holland, investerer han i en række virksomheder. En af dem er DKAdministration, der har stået for ejendomsadministration i flere bolig-, andels- og ejerforeninger. Ifølge erhvervsdatabasen Biq overtager Randers FC-spilleren Kevin Conboy ejerskabet af virksomheden DKadministration i april 2017. Hans svoger, Dion Brockdorff, er ansat som direktør. I juni 2018 bliver Kevin Conboy selv indsat som direktør i selskabet, efter svogeren Dion Brockdorffhar fået konkurs i maj. 2) Ansatte opdager svindlen: I 2018 opdager ansatte i Conboys selskab flere mistænkelige forhold. Det drejer sig i følge Avisen Danmark blandt andet om en overførsel på 800.000 kroner. En ansat melder de mistænkelige overførsler til politiet. Kevin Conboy er på dette tidspunkt - mod sin viden, siger han - formelt direktør i DKAdministration, men det er Dion Brockdorff, der står for den daglige ledelse og har kontakten med beboerne og foreningerne. 3) Boligforeninger i klemme: En række fynske ejerforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber bliver opmærksom på, at DKadministration angiveligt uberettiget har taget penge på deres konti. Bare tre selskaberne og foreningerne, som avisen Danmark har været i kontakt med, er tilsyneladende blevet snydt for tilsammen 2,6 millioner kroner. Kurator oplyser at der kunder, hvor der er foretaget uberettigede hævninger på deres konti. 4) Conboy: Jeg har intet med det at gøre Fodboldspiller Kevin Conboy siger til Ekstra Bladet, at han ikke har vidst noget om den formodede svindel i selskaberne, som Dion Brockdorff har drevet. Både Kevin Conboy, en tidligere ansat i DKadministration og en række boligselskaber-og foreninger har politianmeldt Dion Brockdorff. 5) Dion Brockdorff indrømmer svindel Overfor Ekstra Bladet indrømmer Kevin Conboys svoger, Dion Brockdorff, at han har ført Conboy bag lyset, og at han alene har stået for svindlen i Conboys selskab. 6) Fem-seks tilfælde og 5,7 millioner Kurator i DKAdministrations konkursbo er Bo Møller Jensen. Han fortæller til Avisen Danmark, at han kender til fem-seks tilfælde, hvor selskabets kunder mener at have mistet penge fra deres konto. I alt er der ifølge Avisen Danmark anmeldt krav i konkursboet for 5,7 millioner kroner. Kilder: Avisen Danmark, Kevin Conboy, advokat Jakob Brix Kvols samt dokumenter i sagen. Vis mere Luk

Conboy ruineret

Dion Brockdorff har hevet penge ud af de selskaber, som han havde overtalt Kevin Conboy til at investere sin millionopsparing, han havde med sig hjem efter seks år som professionel fodboldspiller i Holland, i.

Dion Brockdorff stod for driften i selskaberne og var direktør - og han erkender at have svindlet.

43-årige Dion Brockdorff lagde sig fladt ned, da Ekstra Bladet tidligere på måneden konfronterede ham med anklagerne om svindel. Foto: Martin Dam Kristensen/Ritzau Scanpix.

Anmeldt for et år siden

Conboys eneste rolle var groft sagt at poste penge i selskaberne, der primært beskæftiger sig med ejendomsadministration i forskellige bolig-, ejer- og andelsforeninger - primært på Fyn og i Vejleområdet.

Det er en af disse fynske foreninger, der nu fortæller til jv.dk, at de for et år siden, da de blev bekendt med svindlen, anmeldte Conboy til Fyns Politi.

Her stod det klart, oplyser andelsboligforeningens formand Rasmus Dal, at der var blevet overført 734.000 kroner fra foreningens konti til en konto i Conboys selskab DKAdministration - uden foreningens tilladelse.

Kevin Conboy var på det tidspunkt anført som selskabets direktør - angiveligt, fordi at Dion Brockdorff på dette tidspunkt i en anden sag var blevet underlagt fem års konkurskarantæne og ikke måtte fungere som direktør længere. Dette ved Kevin Conboy intet om, før han selv bliver gjort bekendt med svindlen.

Men det er årsagen til, at Rasmus Dal retter politianmeldelsen den vej.

- Jeg anmelder ham med det samme, jeg opdager svindlen, siger Rasmus Dal til jv.dk.

Forurettet i sagen

Men det er altså først nu, at Conboy selv har fået nys om politianmeldelsen - på trods af, at han har spurgt flere gange, siger han.

- Jeg ser derfor nu frem til, at politiet får efterforsket denne sag til bunds. En sådan efterforskning vil efter min klare overbevisning vise, at jeg absolut intet ulovligt har foretaget mig.

- Både min advokat og jeg har gentagne gange i det seneste år forespurgt Fyns Politi, om jeg er blevet politianmeldt. Svaret var benægtende. Så sent som tirsdag i denne uge fik min advokat oplyst, at jeg ikke er opført som anmeldt hos politiet.

- Derimod er jeg opført som forurettet i politiets register, fordi jeg selv har politianmeldt min eks-svoger, lyder det fra Conboy, der er en presset mand, fordi svogerens svindel med Conboys millioner kan betyde, at fodboldspilleren bliver erklæret personlig konkurs.

