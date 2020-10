Superligaen bløder: Nu kræver de kompensation

- Vi må se på en form for kompensation, og det behøver ikke nødvendigvis at være penge, siger Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank

Som hovedsponsor i FC Midtjylland og Brøndby samt en af de større sponsorer i både Vejle, AGF og FC Nordsjælland har Arbejdernes Landsbank en stor sponsorstemme i den danske Superliga.

Banken er en af ligaens største sponsorer sammen med Carlsberg, der også smider store millionbeløb i landets bedste fodboldrække.

Men lige nu har de sponsorater ikke den store værdi for dem, der smider penge efter superligaklubberne.

Arbejdernes Landsbank er ikke på vej ud ad superligadøren, men nu vil banken i dialog med klubberne, fordi det, der foregår lige nu, ikke kan blive ved med at køre videre, som intet er sket.

- I foråret udviste vi alle en slags samfundssind. Vi gik med et håb om, at coronaen ville stoppe. Det hele ville normalisere sig, men det er jo ikke sket.

- Nu må vi tale med klubberne om en plan for, hvordan vi kan blive kompenseret. Jeg siger ikke, vi skal have penge. Men en form for kompensation vil være rimelig i den her situation, siger Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, til Ekstra Bladet.

Han erkender, at det er en ulykkelig situation, som parterne er havnet i.

- Det er ikke klubbernes skyld, men det er heller ikke sponsorernes ansvar.

- Den goodwill, sponsorerne har udvist, varer ikke evigt. Vi kan ikke blive ved med at betale regningen. Grundlæggende er det et stort problem, at vi ikke kan blive ved med at betale for et produkt, vi ikke får, siger Peter Froulund.

Arbejdernes Landsbank, der er hovedsponsor i FC Midtjylland, ønsker en form for kompensation, fordi banken ikke fpr det produkt, som man har betalt for. Foto: Claus Bonnerup.

Stor sponsor tøver

Simon Bastiansen, der er sponsorrådgiver hos den internationale koncern MKTG, er dybt bekymret for udviklingen hos klubberne, fordi mange sponsorer kan ende med at trække stikket, når de skal forlænge aftalerne.

- Det største problem er usikkerheden og uvisheden. Ingen ved, hvor længe det her varer.

- For nylig havde jeg et møde med en stor sponsor i sportens verden. Meldingen fra dem var, at de er i tvivl om, de skal fortsætte. Det er de, fordi de ikke får, hvad de betaler for. Og det synspunkt kan jeg sagtens forstå, siger Simon Bastiansen og uddyber:

- Jeg kan også se for mig, at der på et tidspunkt vil være beslutningstagere, der siger: Vi kan ikke blive ved med at betale uden at få noget igen.

Arbejderners Landsbank er hovedsponsor i Brøndby året ud. Her i efteråret har Brøndby overladt fronten på trøjerne til Red Barnet. Banken fortsætter dog i klubben som en af de større sponsorer. Foto: Lars Poulsen.

- På den baggrund kan jeg godt frygte, at sponsorerne vil være meget tilbageholdende med at forlænge aftaler, fordi de ikke ved, hvad de køber lige nu. Ingen ved jo præcist, hvornår det her ændrer sig. Uvisheden er det værste for alle.

- Sponsorer er en af de vigtigste indtægtskilder for klubberne. Og det her kan udvikle sig meget alvorligt for klubberne, pointerer Simon Bastiansen.

