Superligaen i benlås: Mette på et sidespor

Statsminister Mette Frederiksen og regeringen er kørt ud på et sidespor og reelt uden indflydelse efter sundhedsmyndighederne har lukket ned for flere end 3000 tilskuere i dansk topfodbold.

Det er i hvert fald konklusionen efter Kåre Mølbak svarede på Ekstra Bladets spørgsmål på onsdagens pressemøde.

Er det en sundhedsfaglig beslutning eller en regeringsbeslutning at lægge restriktioner ned over Superliga-kampene?

- Det er udelukkende en sundhedsfaglig beslutning, siger Kåre Mølbak.

Ekstra Bladets anmelder René Fredensborg undrer sig over, at der må være 20.000 mennesker i Tivoli, når der kun må være 500 på stadion.

Du må godt i Tivoli!

- Kåre, I bruger en gammel begivenhed fra 19. februar mellem Atalanta og Valencia til at advare om smitte i Danmark. Men det er altså en begivenhed fra et tidspunkt, hvor I slet ikke troede, at coronaen ville blive et problem. Hvorfor den begivenhed?

- Den her kamp i Italien er jo et eksempel på, hvor stor betydning en enkeltstående begivenhed kan have i forhold til at aktivere en virus. Det er en vigtig lektie og viden til viden til videnskaben om epidemien, siger Kåre Mølbak, der ikke ønskede at svare på flere spørgsmål.

Søren Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen, hvad er logikken i, at der må lukkes 2100 ind i Palads biograferne indendørs, mens der kun må være 500 udendørs på et fodboldstadion?

- Hver branche har sine retningslinjer. Man skal holde afstand. De klumper vi har set, hvor folk samler sig i Netto og Tivoli, er ikke hensigtsmæssige.

Smitten stiger og situationen er alvorlig. Når der er store forsamlinger samlet, øget risikoen for smitte. Også selv om begivenhederne foregår udendørs. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Søren, når du ser et fodboldstadion, så er der rigtig meget plads. De sektionerer tilskuerne. Hvad er problemet så?

- Jeg vil godt rose arrangørerne af fodboldarrangementer. Men det ændrer ikke ved, at vores risikovurdering er i forhold til superspredning. Der er bare en stor risiko, når mange mennesker er samlet.

I havde en superligamodel, hvor der kunne lukkes 11.000 ind i Parken, hvorfor bliver den ordning ikke tilladt igen?

- Vi skal ikke undervurdere den situation, som vi står i lige nu. Vi oplevede smittestigning for halvanden måned siden. Så fik vi smitten lidt ned. Men nu oplever vi så en bekymrende udvikling lige nu. Vi er nødt til at være forsigtige og ikke tage nogen risiko. Og der er en risiko, hvis der samles mange mennesker, siger Søren Brostrøm.

