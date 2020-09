11 års forbandelse udbygget

FC Midtjyllands reservespækkede mandskab var stærke nok til at slå Randers FC

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjylland står én kamp fra Champions League, men deres reservehold er rigeligt stærke til at holde liv i et af de største traumer i Superligaen.

Ulvene havde valgt at give kamppause til halvdelen af starterne fra gyseren i Prag i midtugen, men svækkelsen var ikke større end, at Bozhidar Kraev blot skulle bruge fem minutter til at score.

Et hurtigt opspil over Pione Sisto og Awer Mabil endte hos Nicolas Dyhr, der kunne fuldende det flotte opspil ved at finde den fri Kraev, der huggede bolden forbi den noget passive Patrick Carlgren i gæsternes mål.

Dermed kunne Randers FC kigge mod resultattavlen og se det, som de så ofte har oplevet på denne arena - hjemmeholdet i front. Ikke siden 2009 har Randers FC vundet i Herning, og det kom heller ikke til at ske ved første lejlighed i det nye årti.

11 år forbandelse - og der tælles stadig.

Mod AGF for en uge siden maste Randers FC på uden succes. Billedet var meget lig det i Herning efter mestrenes tidlige mål.

Med en totalt rekonstrueret startopstilling manglede FC Midtjylland rytme og forlod sig ofte på de pasninger, som Manjrekar James lå og fordelte fra bagkæden.

Til gengæld manglede den defensive organisation ikke det store, og Randers FC manglede idéerne til at gøre det virkelig farligt.

Tabte skudstatistikken

På den måde kom det tidlige mål til at knuse det liv, som indledte kampen. Emil Riis kom fri for Randers FC i første minut, men blev reddet og kort efter kom ulvene afsted tre mand mod én, men Nicolas Dyhr afsluttede svagt.

Det hører til sjældenhederne, at FC Midtjylland ikke vinder skudstatistikken på eget græs, men mod Randers FC var gæsterne mest skydelystne, men det meste blev til håbefulde afslutninger under pres.

Dog burde den tidligere akademidreng fra FC Midtjylland, Vito Hammershøy-Mistrati have udlignet efter en time, da han blev spillet fri, men Jesper Hansen var på plads.

Kort efter kom kampens dramatiske højdepunkt, da Simon Piesinger måtte udgå efter en luftduel med Junior Brumado.

I slutfasen fik Lasse Vibe lidt spilletid, og den tidligere landsholdsspiller fik et par chancer, som kunne have lukket opgøret, men i en hakkende forestilling, blev de 300 tilskuere ikke betænkt med flere mål end Kraevs tidlige mål.

