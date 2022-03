16-årig komet i centrum: Ydmyger Randers i Parken

Allerede halvanden time før kampstart var der bestilt DJ til at sætte gang i festen i Parken.

Og da klokken rundede kampstart fortsatte festen bare.

Randers indtog først dansegulvet, men efter få minutter satte hjemmeholdet sig fuldstændig på det, og sådan forblev det i store dele af opgøret.

FCK vandt for tredje kamp i træk i foråret uden at lukke mål ind, og afstanden til FC Midtjylland er igen på tre point.

En bare 16-årig gut var kampens store oplevelse. Foto: Lars Poulsen

Bliver de FCK's guldfugle?

Det er naturligvis Rasmus Falk, som er københavnernes helt store omdrejningspunkt, men lidt længere fremme på banene figurerer to herrer, der var i forrygende dansehumør.

Ude på gulvet viste Roony Bardghji og Pep Biel moves, der kan ende med at være guld værd.

Den bare 16-årige svensker er før blevet sammenlignet med en argentiner, der nu er i Paris, og selv om det indlysende ikke er på det samme niveau, var der flere glimt, af det Messi gør.

Første gang FCK'eren var på bolden nær mål, bankede han den i det lange hjørne med den største selvfølgelighed - lige så sikkert som i Aalborg i efteråret.

Senere tog han turen på tværs af hele Randers-forsvaret og efter en lidt svag højrebensafslutning var blot stolpen i vejen. Han var kampen igennem konstant farlig fra sit vanlige udgangspunkt på venstreakanten.

Han fik nok Parkens største jubelbrøl, da han blev taget ud med et lille kvarter igen.

Svenskeren fik fredagsfesten til at toppe flere gange. Foto: Lars Poulsen

En Houdini

Hans offensive kammerat inde centralt - Pep Biel - fik også tryllet sig derhen, hvor Randers-spillerne SLET ikke kunne finde ham.

Han lavede den velkendte Houdini, men det var dog ikke for at smutte hjem uden at sige det til vennerne.

I stedet lå Biel konstant i de rigtige rum lige foran forsvaret.

Her fik han med hurtige vendinger og masser af førstegangsafleveringer skabt massive problemer for Thomas Thomasbergs mandskab. Også da Biel brød igennem i dybden og severede bolden for Peter Ankersen, der kunne score i tomt mål.

Trænerkollega Jess Thorup kan vist godt sætte sin lid til sine to offensive profiler - måske kommende guldfugle - i et forår, hvor kravet er klart fra FCK-supporterne. De vil have guldet efter magre to sæsoner, hvor konkurrenter er løbet med det.

Og nårh ja, så valgte indskiftede Lukas Lerager også lige at brage bolden ind på et fantastisk langskud, mens storindkøbet Akinkunmi Amoo fik debut.

Bekymrende Randers-miner

Kronjyderne har endnu ikke scoret i forårets tre kampe og har kun fået et point ude mod formsvage FC Nordsjælland.

Offensiven skal naturligvis til at få brygget noget mere produktivt sammen.

Randers kommer formentlig til at tage del i mesterskabsspillet, men skal holde øje med AGF bagfra.