- 23 års mobning er slut

Aarhus er på den anden ende, og smilene i byen er ikke bare brede – de er nærmest uendelige.

Der blev festet igennem i den jyske hovedstad natten til mandag som om, sølvet allerede er hjemme. Ja, gæster uden kendskab til de finere detaljer i Superliga-tabellen må sgu have troet, at AGF havde vundet guldet!

- Det er sgu da fedt. Vi sad da også klistret til skærmen derhjemme, og jeg kan godt garantere, at ingen mistede så meget som et sekund af kampen i Parken. Vi jublede helt vildt, beretter Stig Tøfting, der havde en sjælden fri-søndag.

- Der var jo nærmest borgerkrigslignende tilstande i byen og ude i lufthavnen i Tirstrup, hvor spillerne blev modtaget med romerlys og slagsange af klubbens mange fans. Det er helt vildt, altså. Det er 23 års medaljetørke, der nu er slut – det er 23 års mobning, der nu får en ende, siger Ekstra Bladets fodboldekspert.

Han forudså søndag i sin klumme, at AGF ville lamme FCK på løvernes hjemmebane, og han fik i den grad ret med 4-2 sejren til ’De hviie’.

- Den klumme ramte meget godt, og jeg blev jo ikke overrasket over AGF-sejren. Jeg har i flere uger kommenteret de problemer, FCK har, og jeg gentager gerne, at for mig er situationen netop nu den største udfordring, Ståle Solbakken har haft i al sin tid i klubben, siger Stig Tøfting.

Ståle Solbakken var alt andet end tilfreds med FCK's indsats i Parken. Foto: Lars Poulsen

AGF har efter sejren et points forspring til FCK og skal ’lige’ forbi FC Nordsjælland ude på onsdag og møde Brøndby hjemme på søndag, før sølvtøjet definitivt er hjemme. Men Stig Tøfting er ret sikker på, at hans gamle klub holder kursen og skruen i vandet:

- I løbet af 14 dage har de sat to flueben ud for FCK, fordi klubben skulle helt tilbage til august og april 2009 for at finde de seneste sejre over københavnerne hjemme og ude. Nu har holdet klaret begge udfordringer i overbevisende stil i dette slutspil.

Stig Tøfting er også overbevist om, at den aarhusianske sult er langtidsholdbar. Selv med sølvmedaljer oven på sæsonen er der stadig appetit efter mere.

- Medaljer slukker ikke sulten i en klub, der lige nu har en af de stærkeste og bredeste trupper i ligaen. AGF har holdet, der fortsat kan blande sig i toppen, og de har en spillestil, der er svær at håndtere for modstanderne, fordi GF lever af, at kampe bliver urolige, siger Stig Tøfting.

Ugens optur:

Det er selvfølgelig AGF, men jeg vil også nævne OB, hvor klubben vel nærmest var i alarmberedskab, da holdet i ti kampe spillede uafgjort i fire og tabte seks. Så tabte de 0-6 i Silkeborg, men de rejste sig – og kan stadig nå Europa.

Ugens nedtur:

Ud over FCK må det være Randers FC, hvor alt kikser. De tabte de sidste tre i grundspillet og missede top seks, dernæst smed de muligheden for at vinde deres pulje – og nu er sæsonen så slut trods en sejr i første sæt mod OB.

