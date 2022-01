29-årig Superliga-spiller stopper karrieren omgående

Han er kun 29 år, så Jeff Mensah kunne sagtens have spillet nogle år endnu på topplan, men nu har Viborg-spilleren valgt at indstille sin karriere med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser Superliga-klubben lørdag middag.

Jeff Mensah, der havde kontrakt for resten af indeværende sæson, har spillet i Viborg FF næsten hele sin karriere, og han er noteret for 193 kampe i den grønne trøje. I denne sæson har midtbanespilleren været på banen i seks Superliga-kampe.

Nu ønsker han at kvitte fodbolden for i stedet at kaste sig over en karriere i det civile erhvervsliv.

- Fodbolden har fyldt min hverdag i stort set hele livet, og jeg har været en del af VFF, siden jeg var en lille dreng, så det er selvfølgelig en svær og speciel beslutning, men jeg kan mærke, at det er det helt rigtige for mig. Der har været mange overvejelser, men jeg er afklaret med, at tiden er inde til, at jeg skal lave noget andet end fodbold, siger Jeff Mensah og tilføjer:

- Som viborgenser har det været en kæmpe drøm at repræsentere Viborg FF, og jeg er glad for alle de oplevelser, vi har fået sammen. Jeg vil takke alle i og omkring Viborg, alle nuværende og tidligere holdkammerater, trænere og ledere, og selvfølgelig alle fans, der altid har støttet mig og klubben.

- Vi har fejret sejre sammen, og når der har været modgang, så har jeg aldrig været i tvivl om loyaliteten, og det skylder jeg en stor tak for. Jeg vil selvfølgelig stadig følge med, og I vil se mig på stadion fremover som fan af VFF.

Jeff Mensah er bror til Brøndby-spilleren Kevin Mensah.