62 fodboldfans sigtet for masseslagsmål

Københavns Politi har sigtet 62 personer for at have deltaget i et stort slagsmål på Vesterbro i forbindelse med en fodboldkamp i juli mellem FCK og Brøndby.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De er blandt andet sigtet for grov vold og grov forstyrrelse af den offentlige orden.

- Det er helt uacceptabelt at bruge fodbold som en undskyldning for at slås, og det grundige politiarbejde og de mange sigtelser sender et tydeligt signal til alle fodboldbøller om, at vi kommer efter dem, siger politikommissær Simon Øgendal fra Københavns Politi i en pressemeddelese.

Med de nye sigtelser er i alt 130 personer sigtet i forbindelse med episoden, men det kan ikke udelukkes, at der kommer endnu flere.

- Nu fortsætter den videre efterforskning af sagerne, og jeg vil ikke afvise, at der kommer flere anholdelser. Vi har stadig en mindre gruppe personer, som vi mener har deltaget i slagsmålet, og dem leder vi efter, så de kan blive holdt ansvarlig for deres handlinger, siger Simon Øgendal.

Opdateres...

