AaB afviser bud på profil fra storklub

Jacob Rinne kan snart være fortid i AaB, hvis han bliver ved med at imponere

AaB-keeper Jacob Rinne er en eftertragtet herre, og efter et godt efterår, har de første bejlere meldt sig på banen.

Ifølge det svenske sportsmedie fotbolldirekt har Bundesliga-klubben Leverkusen lagt et bud på svenskeren, men Allan Gaarde og AaB takkede nej.

- Der er kommet et bud, og AaB har takket nej. Jeg kan ikke gøre så meget, siger Rinne til mediet.

Skal videre

Aab hentede målmanden i belgiske Gent tilbage i 2017, og selvom det går godt i Danmark, afviser Rinne langt fra, at han gerne vil til en større destination.

- Jeg trives i Aalborg, men det betyder ikke, at jeg skal blive der hele livet. Jeg vil helt klart ud igen, og det er målet.



- Jeg må bare køre på, og så kommer klubberne under alle omstændigheder med et bud i den størrelsesorden, som AaB kræver, siger Jacob Rinne.

En af mange

Ryger den 25-årige svensker videre til udlandet, kommer han i rækken med Superliga-keepere, der har brugt den danske liga som et springbræt heriblandt Aleksandr Jovanovic, Frederik Rønnow, Robin Olsen og Lukáš Hrádecký.

Rinnes kontrakt med Aab udløber sommeren 2022.

Allan Gaarde er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

