AaB-boss afviser: Har ikke oplevet uro

Sportsdirektør i AaB Thomas Bælum oplever en trup i harmoni og afviser, at spillere har luftet deres utilfredshed med cheftræner Erik Hamrén. Det er dog ikke overraskende, at enkelte hænger med mulen efter et nederlag, siger han

Mens AaB halter gevaldigt efter i Superligaen, er troen på cheftræner Erik Hamrén ved at krakelere internt i truppen.

Ledende spillere har luftet deres utilfredshed med svenskeren over for sportschef og administrerende direktør Thomas Bælum, kunne Ekstra Bladet afsløre i onsdags.

Men det er ikke et billede, AaB-bossen kan genkende.

- Kan du afvise, at der har været spillere, som er utilfredse med Erik Hamrén?

- Jeg kan afvise pure, at der har været spillere fra den øverste del af hierarkiet inde ved mig for at lufte deres utilfredshed med træningsmetoder og spillestil, som I har skrevet.

- Har de gjort det på en anden måde?

- Nej.

- Er det en del af dit job, at du har dialog med spillerne om deres sportslige syn på tingene?

- For en sportschef, ja. Jeg er den øverste ansvarlige for det sportslige, og jeg lytter på både holdninger, vurderinger og diskussioner med spillerne og sammen med træneren.

- Nu har vi et specielt setup, fordi jeg også er fungerende administrerende direktør med ansvar for det kommercielle og det finansielle.

- Det betyder også, at jeg ikke ser alle træninger. Jeg er ikke lige så tæt på, som en sportschef, der ansat på 100 procent, ville være det. Jeg har daglig dialog med træneren og staben. Ikke med spillerne, men jeg er tæt på truppen.

- Har I talt om Erik Hamréns stil, hans træning og den formation, han benytter sig af?

- Jeg går ikke ind og diskuterer, hvem der skal starte inde eller den spillestil, der bliver valgt. Jeg kigger overordnet på, om der er en linje i det, vi gør. Gør vi det kontinuerligt? Har vi samme opbygning til hver kamp? For gør vi det, så vil vi over tid præstere på banen samt undgå skader, som er en direktørs værste mareridt i forhold til vores sportslige investeringer.

- Er der en retning? Og udfører vi den kontinuerligt? Når de to ting er på plads, så er det trænerens opgave at kigge på, om der er den rigtige kvalitet og den gode energi.

Cheftræner Erik Hamrén og Thomas Bælum.

- Er der det?

- Ja, det har jeg set, at der har været i det sidste lange stykke tid. Jeg var også med på træningslejren, hvor jeg kunne være mere intensivt sammen med spillerne.

- Oplever du et AaB-hold i harmoni?

- Ja. Ud fra det, jeg har set, er der en rigtig god stemning. Kvaliteten er der, og træningerne er gode. Jeg ser ikke, at nogen går og surmuler i krogene. Der har ikke været spillere inde på mit kontor for at bagtale andre.

- Det er klart, at vi selvfølgelig gerne vil vinde flere fodboldkampe, og det præger en organisation, når der har været et nederlag, og det gør, at der er nogle, der hænger med mulen. Sådan er det. Sådan skal det være. Men jeg har ikke set noget, der har fået mig til at gå til bestyrelsen.

- Er I på markedet efter en ny cheftræner?

- Nej, vi er ikke i markedet efter noget nyt.

På søndag skal AaB til Parken, hvor FC København venter.