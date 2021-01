AaB byder stort på brandvarm succesbomber

Randers FC overvejer tilbud på fem mio. kr. for at slippe Alhaji Kamara

Randers FC leverede Superligaens varmeste sejrsstime i efteråret, da de lukkede med fem sejre og holdt jul på fjerdepladsen.

Opturen havde mange fædre, men en af de mest åbenlyse var Alhaji Kamaras varme stime foran mål. Den stærke angriber er ikke ligaens flittigste afslutter, men når han rammer målet, så går kuglen oftest ind.

Han afsluttede efteråret med fire mål i de sidste fem kampe i Superligaen og hans første testkamp efter vinterpausen var lovende - tre kasser mod OB.

De kvaliteter har AaB fået øje på, og Alhaji Kamara har fået bevis på det.

AaB har nemlig smidt et bud afsted på Alhaji Kamara i omegnen af fem mio. kr.

Nordjydernes sportschef, Inge André Olsen, har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelse i dagen.

Kronjyderne tygger på Kamara-buddet samtidig med, at de kan se muligheden for et salg af André Rømer fortone sig. Elfsborg forhandler stadig omkring et salg af Sivert Nilsen. Lige nu synes kursen at gå mod Belgien.

Den handel kan potentielt åbne muligheden for Rømer i den svenske klub, men aktuelt er dialogen mellem Randers FC og Elfsborg ikke eksisterende.

Elfsborg har mulighed for at vente med at handle, da det svenske transfervindue først lukker om to måneder. Der er Randers FC presset af, at det danske vindue lukker mandag aften.

Magnus Christensen (med bolden) er interessant for Randers FC, hvis André Rømer smutter. Foto: Gregers Tycho

Det kan få betydning for de manøvremuligheder, der er i dialogen mellem AaB og Randers FC. For kronjyderne ser AaB's Magnus Christensen som en potentiel afløser for André Rømer.

Så længe Sivert Nilsen ikke er solgt så mangler den første dominobrik at vælte for at udløse kædereaktionen. Lige nu er sandsynligheden lille, for at det sker.

Derfor kan Magnus Christensen ses som en mulighed for at indgå som del af forhandlingerne omkring Alhaji Kamara, men meldingerne fra AaB går på, at Magnus Christensen ser en åbning for spilletid efter cheftræner Martí Cifuentes er kommet til.

Det trækker op til nogle hektiske døgn.