AaB-fans i protest: Fucking ikke godt nok

Cirka 50 AaB-fans var til stede til lørdagens træning, og med sig havde de to bannere, der gjorde det klart, at de ikke er tilfredse med den sløje sæsonstart

'Vi kæmper for klubben og byen. Det skal I også!'

'Det er fucking ikke godt nok!'

Sådan lød budskaberne på de to bannere, som en gruppe fans havde medbragt til AaB-træningen lørdag formiddag.

De frustrerede ytringer kommer oven på en mildest talt elendig sæsonstart i det nordjyske - ét point er det blevet til i fire kampe.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Ekstra Bladet forsøgte at få fansene i tale, men de refererede blot til de to medbragte bannere, der ifølge dem sagde det hele.

Bakkes ikke op af fanklub

Det er dog ikke en aktion, som den officielle fanklub, AaB Support Club, står bag.

Det fortæller bestyrelsesmedlem Kristian Lyng Thingbak til Ekstra Bladet.

- Vi er bekendte med, at vi har medlemmer, der tog ud til træningen med bannere i dag, men som officiel fanklub har vi ikke bakket op om det.

- Vi synes ikke, det er den rigtige måde at gøre det på. Vi vil hellere vise vores støtte ude på stadion i de 90 minutter, vi spiller fodbold, med sang, flag og tifoer.

Samtidig understreger han, at aktionen på ingen måde får konsekvenser for de medlemmer, der valgte at støtte op om dagens protest.

- Det står vores medlemmer frit for, hvordan de vil ytre sig, siger Kristian Lyng Thingbak.

AaB-træner Lars Friis tog sig også tid til at snakke med nogle af dagens fremmødte fans. Foto: René Schütze

Kritik af sportschefen

En del af fansenes kritik var rettet mod AaB's sportschef, norske Inge André Olsen, der har fungeret i stillingen siden april 2020.

Og da Ekstra Bladet fangede Inge André Olsen under dagens træning, udtrykte han begejstring for fansenes engagement - på trods af, at aktionen blandt andet var en kritik af nordmandens arbejde.

- Jeg synes, det er fedt, konstaterede han.

- Det er stærke, loyale fans, vi har, og det viser de i dag. Sammenhængskraften, det er der, vi kan være stærke i Nordjylland. At vi står sammen om det her.

Inge André Olsen hyldede ligefrem fansene - selvom de langt fra er tilfreds med hans arbejde. Foto: René Schütze

Måske en lidt besynderlig hyldest, når fansenes budskab rettet mod nordmanden er præcist det omvendte, nemlig en skarp målrettet kritik af arbejdsindsatsen.

Men adspurgt til, om han overvejer at gå af som sportschef som følge af den dårlige sæsonstart og dagens fanprotester, tager han det hele med ophøjet ro.

- Det er jo ikke mig, der skal overveje det. Der er mennesker over mig, der altid evaluerer, siger han.

- Men det er helt fornuftigt at stille det spørgsmål. Det har de lov til, og fodbold er følelser. Det er også hårdt for mig, når vi taber kampe.

Og så håber sportschefen blot, at de mange utilfredse fans får et helt andet AaB-hold at se, når FC Nordsjælland kommer på besøg i Aalborg søndag eftermiddag.

- De skal møde en tornado, som kommer ud fra start, presser, vinder bolde og gør det til et helvede for Nordsjællands spillere.

