AaB fik forbud: AGF må godt

Samtlige fans på tribunerne blev bedt om ikke at hoppe koordineret under torsdagens pokalfinale i Parken, men sådan bliver det ikke, når AGF kommer til Østerbro. Her vil forbuddet fortsat kun gælde på B-tribunen, bekræfter FC København over for Ekstra Bladet

Medrejsende AGF-fans kan roligt tage deres Superliga-eufori med sig, når FC København byder aarhusianerne op til dans på søndag i et brag af en topkamp.

De må nemlig hoppe alt det, de vil.

Også koordineret, bekræfter FCK nu over for Ekstra Bladet.

Gæsterne har fået tildelt hele D-tribunen til et udvidet udebaneafsnit med plads til små 4000 tilskuere. En tribune, der under torsdagens pokalfinale husede AaB's sangglade supportere, og som undervejs i opgøret ellers fik forbud mod at hoppe taktfast, hvilket man kunne læse på Parkens storskærme.

Senere blev den melding udvidet til at gælde alle tribuner i nationalarenaen.

Og var du en af dem, der stod forvirret tilbage, fordi forbuddet op til pokalfinalen blot omfattede den nedre og øvre B-tribune, hvor FCK's stemningstribune Sektion 12 normalt holder til, skyldtes det, at DBU var arrangør.

- DBU havde besluttet, at det samme stadionreglement skulle gælde på hele stadion, så det også gjaldt på D-tribunen, selvom der ikke er noget farligt ved D-tribunen, og den er godkendt til det (koordinerede hop, red.), fortæller Jacob Lauesen, der er direktør i Parken Sport & Entertainment, til Ekstra Bladet.

- Så DBU ønskede bare at sige, at hvis den ene regel gælder i den ene ende, så gælder den også i den anden ende. På søndag må AGF’s fans godt hoppe, for så er vi tilbage til vores stadionreglement, hvor vi er arrangører igen.

Foto: Privatfoto

Foto: Privatfoto

Tilbage i marts frabad de nye pokalmestre fra FC København koordinerede hop fra sine mest inkarnerede fans, fordi en undersøgelse fra Rambøll, der danner baggrund for tiltaget, viser, at belastningen under en hjemmekamp mod AaB i slutningen af februar 'i korte sekvenser overskred de normer, som blev anvendt ved Parkens etablering i 1990'.

Der er ingen risiko ved at opholde sig på Sektion 12 på B-tribunen, hvor de mest højlydte FCK-fans holder til.

Men Rambøll anbefaler, at man undgår koordinerede hop, indtil yderligere undersøgelse er lavet.

Men det forbud omfattede altså alle tribuner i Parken torsdag aften.

- Den (D-tribunen, red.) er godkendt til det, så det er simpelthen pokalturneringens regler. I virkeligheden skal man spørge DBU, for vi synes ikke, at det var et stort problem. Det har vores fans også levet med til andre kampe, at man har kunnet hoppe dernede uden at kunne gøre det i den anden ende, siger Jacob Lauesen.

Foto: Linda Johansen

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBU om tiltaget. De henviser imidlertid til Divisionsforeningen, som i samarbejde med DBU, arrangerer pokalkampe, men Divisionsforeningen er ikke vendt tilbage.

Ekstra Bladet har også talt med AGF's pressechef, Søren Højlund Carlsen. Han oplyser, at der i skrivende stund er solgt godt over 3000 billetter til udebaneafsnittet på søndag.

Bliver afsnittet fyldt, bliver det det største udebaneafsnit i Parken til en Superliga-kamp siden Parkens ombygning i 2009.

Efter seks år pokaltørke vendte DBU-pokalen torsdag hjem til FC København efter en 1-0-sejr over AaB.

