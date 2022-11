AaB forhandler med udenlandsk investor

Superligaklubben AaB har indledt realitetsforhandlinger med en udenlandsk investor.

Det oplyser den nordjyske fodboldklub tirsdag i en fondsbørsmeddelelse.

Planen er, at den potentielle investor skal være med til at videreudvikle klubben sammen med den nuværende kreds af storaktionærer.

- Det er hensigten at opnå en aftale, hvor den potentielle investor tilfører kapital samtidig med, at den nuværende kreds af storaktionærer og øvrige aktionærer fortsat er en del af klubben, skriver AaB.

Fodboldklubben fra Aalborg har været i dialog med den mulige investor siden slutningen af september, og der er enighed om, at der ikke skal ændres på klubbens identitet, navn og logo.

Sideløbende med forhandlingerne med den potentielle investor taler AaB med sine nuværende storaktionærer om en kapitaltilførsel.

Gennem de senere år har den nordjyske fodboldklub haft svært ved at få økonomien til at køre rundt.

I første halvdel af 2022 havde AaB et underskud på 5,1 millioner kroner før skat. Forventningen for hele året er et underskud på mellem 10 og 15 millioner kroner.

Sportsligt har den igangværende sæson heller ikke været opløftende for AaB, der er placeret på næstsidstepladsen i Superligaen.

Holdet har blot 14 point efter 17 kampe i Danmarks bedste række og har kun Lyngby under sig i tabellen. Holdet skal i foråret forsøge at undgå nedrykning. Nordjyderne har syv point op til Brøndby over nedrykningsstregen.

I efteråret så AaB-ledelsen sig nødsaget til at fyre cheftræner Lars Friis, der er blevet erstattet med svenske Erik Hamrén.

Klubben er derudover uden sportschef, efter at samarbejdet med Inge Andre Olsen blev stoppet tilbage i september.