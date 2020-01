AaB frygter virus: Aflyser kamp mod kinesere

AaB havde planlagt en træningskamp mod Wuhan Zall FC fra den kinesiske Super League, men efter at coronavirusset er brudt ud, har nordjyderne valgt at sløjfe kampen

Som et led i optakten til Superligaens forårssæson drager AaB snart mod varmere himmelstrøg for at træne.

Her havde nordjyderne blandt andet fået arrangeret en træningskamp med kinesiske Wuhan Zall FC, men det bliver der alligevel ikke noget af. Årsagen skal findes i Wuhan Zalls hjemland, hvor den dødelige coronavirus i øjeblikket raser.

Hos AaB har man ikke haft mange oplysninger at gå ud fra, men selvom smittefaren formentlig er lille, har man besluttet ikke at tage nogen chancer.

- Vi er bevidste om, at risikoen for smitte måske er mikroskopisk, og at der stadig er meget, man ikke ved om virussen, men i samråd er ledelse, trænerstab og sundhedssektor blevet enige om ikke at løbe nogen som helst risiko for spillere, trænere og ledere, udtaler AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum til klubbens hjemmeside og uddyber:

- Det er selvfølgelig ærgerligt for os, hvis vi ikke finder en anden modstander på træningslejren, men i det store billede er situationen jo allermest ulykkelig for Wuhan-klubben og deres landsmænd.

Kampen mod Wuhan Zall FC var sat til at blive spillet den 4. februar. Klubben skriver, at der bliver arbejdet 'hårdt' på at finde en afløser.

AaB rejser af sted allerede i morgen.

