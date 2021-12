AaB-keeper løber med Det Gyldne Bur

De tre seneste gange Tipsbladet har uddelt Det Gyldne Bur til årets bedste målmand i dansk fodbold, har AaB's Jacob Rinne været i top-3 uden at vinde.

Først i år er hæderen tilfaldet den 28-årige sidste skanse.

Tipsbladet skriver torsdag, at Rinne er kåret som den bedste målmand i dansk fodbold i 2021, og dermed hædres han med Det Gyldne Bur som symbol på kåringen.

Det er målmændene i 3F Superligaen og 1. division, som har stemt, så det er kollegerne, der har peget på svenskeren. 24 målmænd - en fra hvert hold - har uddelt 3, 2 og 1 point til tre målmænd i dansk fodbold.

- Det er en anerkendelse af, at jeg over lang tid har gjort nogle gode ting. At få det her i mit femte år i AaB er helt fantastisk, siger Rinne om hæderen til Tipsbladet.

19 af de 24 målmandskolleger har givet point til Rinne, og 14 af dem har givet ham de maksimale tre point.

Det gav ham en sikker sejr i afstemningen med mere end dobbelt så mange point som Randers FC's Patrik Carlgren på andenpladsen, mens AGF's Jesper Hansen blev nummer tre. Hansen har tidligere vundet prisen to gange.

Det Gyldne Bur er blevet uddelt hvert år siden 1984, hvor Ole Qvist blev den første modtager af hæderen. Den nyligt afdøde OB-legende Lars Høgh er med fem kåringer rekordholder.