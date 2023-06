AaB-legende - Det virker skræmmende

Alt afgøres i sidste spillerunde for AaB: 'Alle, der er op til 40 år, kender kun klubben fra Superligaen'

Nu står de der igen.

Sidste spillerunde fra i dag klokken 14. Kun sejren, der tæller - ellers kan det meget vel hedde 1. division fra næste sæson. For første gang siden 1987 vel at mærke.

Ja, AaB er presset. Med 27 point ligger de á point med Horsens og Lyngby.

Vinder AaB, overlever klubben. Spiller de uafgjort, er de afhængige af resultatet i opgøret mellem Horsens og Lyngby, der bliver spillet samtidig. Taber AaB, ryger de for første gang i klubbens lange historie ud af Superligaen.

Den tidligere AaB-sportsdirektør Lynge Jakobsen sætter over for Ekstra Bladet ord på, hvilken betydning en nedrykning vil have for klubben, fansene og hele Nordjylland.

- Det virker jo skræmmende. Forskellen er markant - specielt, fordi AaB altid har været i Superligaen. Vi (AaB, red.) har ingen viden, men kun en frygt - vi har ikke prøvet det i nyere tid.

- For Aalborg, og jeg tror godt, vi kan tage meget af Nordjylland med, så er AaB jo en institution, som selvfølgelig spiller i Superligaen. Alle, der er op til 40 år, kender kun klubben fra Superligaen. Der er ingen tvivl om, at det vil have stor betydning, hvis de rykker ned, siger Lynge Jakobsen.

Man kan næsten ikke sige AaB uden at sige Lynge Jakobsen. Han repræsenterede klubben 267 gange som spiller. Fra 1996 til 2013 er han sportschef og sportsdirektør i klubben. Foto: Rasmus Baaner/Ritzau Scanpix

- Hvad er det for et pres, der ligger på spillerne og klubben?

- Det er et stort pres. Når jeg tænker tilbage på sæsonen i 2011, kan jeg næsten ikke forstå, at jeg overlevede i klubben. Vi lå nede omkring stregen hele sæsonen, og det slider ganske utroligt. Man skal stille op, når folk på gaden eller pressen vil snakke.

- Sjældent handler det om andet end at forsvare sin røv, og så kræver det altså, at man kan få ladet batterierne op et andet sted.

- Frygten for, hvad nu hvis vi taber næste gang, og de andre vinder - den ligger implicit hele tiden. Og for mit vedkommende i 2011, var det jo min klub. Det var min skyld, hvis vi rykkede ned. Jeg gik og bar på det hele tiden, og det gør spillerne også nu.

En del af klubben

Her blev det blandt andet til flere mesterskaber. Men han var også en af hovedpersonerne i 2011-sæsonen, hvor kun et sent mål fra Esbjergs Tim Janssen reddede AaB's liv i Superligaen.

På lørdag, når AaB løber på banen på en udsolgt hjemmebane, hvor det hele skal afgøres, vil Lynge Jakobsen sidde med på tribunen - helt, som han plejer. Foto: Jens Dresling

Den tidligere sportsdirektør fortæller, at han i store dele af sæsonen har kunnet drage stærke paralleller til sæsonen i 2011.

- Det kan komme til at tangere det i 11. Vi er igen ude i sidste og afgørende kamp. Dengang skulle vi bare slå FCK, og de var mestre, og folk sagde, at det var en walkover. Men alt gik galt - og så blev vi alligevel reddet.

- Der var vi så tæt på, som man overhovedet kunne komme. Og nu står vi her igen. Det har været en lang, sej sæson. AaB har ligget dernede stort set hele sæsonen, og mange ting er gået galt. Der er skiftet træner, sportschef og administrerende direktør. Det har været et øv-år set med AaB-briller, siger han.

Lynge Jakobsen vil ikke komme ind på, hvor det præcist er gået galt for klubben i denne sæson. Men han er ikke i tvivl om, hvem der bærer ansvaret for, at sæsonen er gået, som den er.

- Det tilkommer AaB's ledelse og bestyrelse under alle omstændinger. Der skal evalueres hårdt og kraftigt på, hvad der er sket. Det var ikke den sæson, man startede op.

- Det er jo ikke altid at sætte en finger et sted. Hele bestyrelsen skal sætte sig ned og finde ud af det her, siger han.

Lucas Andersen og AaB havde matchbold mod Lyngby, men tabte 1-2 og er stadig i akut nedrykningsfare. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Normal kamp

På lørdag, når AaB løber på banen på en udsolgt hjemmebane, hvor det hele skal afgøres, vil Lynge Jakobsen sidde med på tribunen - helt, som han plejer.

- Jeg tager på stadion og gør, som om det er en normal fodboldkamp.

- Jeg tror på det. På hjemmebane i sådan en kamp. Vi skal kunne vise forskellen. Der skal være den energi til forskel, at vi løber lidt længere, og vi også står fast i det fysiske arbejde, siger han.

AaB og Silkeborg spiller lørdag klokken 14. Det samme gør Horsens og Lyngby. Det hele kan følges live på Ekstra Bladet.

